Maroc : le secteur touristique peine à redémarrer

À la fin de l'année dernière, le Maroc a suspendu les vols internationaux pour tenter de freiner la propagation du variant omicron. Aujourd'hui, alors qu'il lève les restrictions, l'industrie du tourisme peine à se remettre sur pied.

Le Maroc a accueilli 13 millions de touristes en 2019. En 2021, ce chiffre est tombé à seulement 4 millions. À la fin de l'année dernière, la situation s'est considérablement aggravée lorsque le Maroc a suspendu les vols internationaux pour tenter d'arrêter la propagation de la variante omicron.

Halima Bousekkaoui employait six personnes dans sa maison d’hôtes. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un directeur et une gouvernante. Les frontières aériennes du Maroc ont rouvert le 7 février, mais le chemin de la reprise sera long pour l'établissement.

"Nous nous sommes beaucoup détériorés à cause de l'augmentation des dettes, nous ne sommes plus en mesure de payer les salaires des employés, nous économisons beaucoup pour réduire l'accumulation des dettes, malheureusement les dettes augmentent à chaque fois", dit-elle.

Le secteur du tourisme au Maroc était directement responsable d'environ 500 000 emplois et contribuait pour 8 milliards de dollars à l'économie avant la pandémie.

Les revenus en chute libre

Il y a environ 30 000 entreprises touristiques au Maroc, des maisons d'hôtes aux restaurants en passant par les agences de transport. On compte 11 000 véhicules touristiques au Maroc, dont 30 % à Marrakech.Mais sans visiteurs à transporter, ces bus sont garés depuis si longtemps que des mauvaises herbes poussent autour de leurs pneus. Alors que les gens commencent enfin à rentrer au Maroc pour leurs vacances, les remettre sur la route est un autre problème.

"Les pertes sont très importantes car l'arrêt provoque un certain nombre de dégâts. Aujourd'hui, l'entretien de ces véhicules nécessite d'énormes sommes d'argent pour fonctionner à nouveau", explique Mohammed Bamensour, secrétaire général de la Fédération nationale du transport touristique à Marrakech.

Les recettes touristiques se sont effondrées par rapport à 2019, passant de 80 milliards de dirhams ( 8,6 milliards de dollars) en 2019 à seulement 30 milliards de dirhams (3,2 milliards de dollars) en 2021. Les restaurants comme celui-ci dépendaient presque exclusivement des touristes étrangers. Dorénavant, les tables sont vides.

"Le restaurant de Marrakech fonctionne avec 80 % de clients étrangers, donc le lendemain de la fermeture des frontières, nous avons perdu 80 % de nos clients", déclare Imane Rmili, présidente de l'Association régionale des restaurants et propriétaire d'un restaurant à Marrakech.

Une lueur d'espoir est apparue dès l'été 2021. Entre juillet et septembre, les revenus des touristes ont atteint près de 16 milliards de dirhams, contre moins de 5,4 milliards pour les trois premiers mois de l'année. Mais en novembre, le gouvernement a imposé une interdiction des vols, qui a été prolongée une nouvelle fois en décembre.

Pendant la fermeture, l'industrie a dû faire pression pour obtenir le soutien du gouvernement. Le gouvernement a consacré un montant de deux milliards de dirhams pour soutenir le secteur du tourisme afin de faire face à cette crise. Mais les entreprises ont besoin du retour des touristes pour survivre.