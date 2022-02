Afrique du Sud : la technologie pour lutter contre la traite humaine

L'Afrique du Sud est une plaque tournante de la traite des êtres humains, qui touche des filles âgées de 10 ans à peine. C'est ce que révèle le rapport 2021 du département d'État américain sur la traite des personnes.

Pour endiguer ce fléau, l'Afrique du Sud crée des technologies avancées. Le Conseil sud-africain de la recherche scientifique et industrielle est en train de mettre au point un système de suivi biométrique des nourrissons qui pourrait réduire la traite des enfants en Afrique du Sud.

"La principale innovation technologique sur laquelle nous travaillons est appelée biométrie. Il s'agit d'une entreprise d'identité humaine basée sur ce que vous êtes. Elle n'est pas basée sur ce que vous savez ou ce que l'on vous donne. Cela signifie donc que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas oublier", décrit Rethabile Khutlang, chef de groupe de recherche au CSIR.

Une entreprise technologique locale gagne rapidement en popularité auprès des agences gouvernementales du monde entier qui déploient diverses solutions de reconnaissance faciale avec des caméras HD avancées pour lutter contre la criminalité.

"Nous avons donc développé un produit viable pour certaines de nos parties prenantes, comme SASSA et les centres de développement précoce, ainsi que pour les grandes parties prenantes comme le ministère de l'intérieur. Ils pourraient nous aider à développer des projets pilotes", a déclaré M. Khutlang.

Bien que les inventions technologiques permettant de lutter contre les activités illégales existent, des experts tels que Vaughn Tempelhoff, directeur de produit chez Forbatt South Africa, affirment que le gouvernement sud-africain ne parvient pas à mettre en œuvre ces technologies.

"Le plus gros problème, en fin de compte, est que ces technologies coûtent beaucoup d'argent. Il faut avoir un budget pour cela. La plupart des propriétaires de maisons peuvent se permettre d'acheter beaucoup de ces technologies et de la technologie CCTV. Donc nous sommes assis ici et nous aidons les parents qui se demandent "mes enfants sont-ils à la maison ?". _Vous pouvez recevoir une notification vous indiquant que vos enfants sont à la maison _"explique M. Tempelhoff.

En 2020, le gouvernement sud-africain a présenté un nouveau projet de politique qui vise à saisir les données biométriques détaillées de chaque enfant né en Afrique du Sud et à relier ces données aux numéros d'identité des parents, qui sont imprimés sur tous les documents d'identité.