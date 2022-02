Sénégal : les lions de la Teranga récompensés

Mardi, lors d'une cérémonie officielle à Dakar, les joueurs sénégalais et leur staff ont reçu l’ordre national des lions, l’une des plus grandes distinctions du pays. Mais pas que, ils ont aussi bénéficié d’une prime d’environ 75 000 euros et des parcelles de terrain à Dakar et Diamniadio. Un geste de l’Etat pour service rendu.

"Nous avons rêvé de la coupe, vous avez construit ce rêve et vous l'avez réalisé. Enfin voici parmi nous la coupe d'Afrique des nations de football. Vous nous avez rendus fiers en faisant résonner le nom du Sénégal aux quatre coins de la planète. Vous avez honoré la nation, en retour, la nation dont vous êtes si fiers vous doit des honneurs.", a déclaré Macky Sall, le président sénégalais.

Le pays courrait depuis des lustres en effet, derrière cette étoile continentale. Mission accomplie depuis dimanche.

" Désormais, à la place du cœur, nous avons tous une carte du Sénégal estampillée, un peuple, un but, une foi et bien sûr une étoile trônant au-dessus de celle de champions d'Afrique. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas, ceci était notre slogan tout au long de la compétition.", Kalidou Koulibaly, le capitaine des lions de la Teranga.

Le Sénégal continue donc de célébrer ses champions. Des lions attendus sous peu sur un nouveau front, la qualification pour la coupe du monde au Qatar. Ils rencontreront les… pharaons d’Egypte fin mars.