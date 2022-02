CAN 2021 : duel Mané-Salah dimanche à Olembé

Sadio Mané et Mohamed Salah seront dimanche sur la pelouse du stade olembé de Yaoundé, la capitale camerounaise, lors de la finale de la CAN 2021. Mais les deux joueurs majeurs de Liverpool en premier League défendront cette fois, les couleurs de leur pays respectif, le Sénégal et l’Egypte.

Bien que privé de ses deux vedettes, le coach des REDS, ne boude pas son plaisir.

"C'est une grande réussite pour les deux équipes de se qualifier pour la finale. Jusqu'à présent, le tournoi a été très réussi pour nos garçons et ce sera passionnant. Ce n'est pas si facile parce que nous devons regarder le match. L'un sera certainement très heureux après le match et l'autre beaucoup moins. Les deux ont une bonne chance de réaliser quelque chose de vraiment important.", explique Jürgen Klopp, le coach de Liverpool.

La neutralité forcée de Jürgen Klopp tranche avec la prise de position de l’entraîneur des pharaons qui encense sa star.

" Mohamed Salah n'est pas seulement le meilleur joueur d'Égypte en ce moment, il est aussi un joueur de classe mondiale et tout le monde le voit. Il est un stimulant pour les autres joueurs. Mohamed Salah est un guide et un leader dans le jeu. Sa présence est si cruciale pour nous qu'il est venu ici pour gagner et nous espérons qu'il va gagner lors de la finale. ", affirme Diaa al-Sayed, l’’entraîneur adjoint des pharaons.

Gagner, c’est l’objectif, mais les lions de la teranga affamés rêvent de mettre fin à leur disette. Dakar attend des exploits de sa perle rare.

"Tout le Sénégal est content, continuellement en remerciant Sadio Mané, parce qu'il a très bien joué. Tout le monde a joué, mais Sadio c'est le meilleur joueur et on continue chaque jour à le féliciter, chaque jour on est derrière lui, vraiment.", explique Abdou Diop, supporter des Lions de la teranga.

Finale Sénégal-Egypte, ou plutôt duel Sadio Mané Mohamed Salah, rendez-vous dimanche au stade d'olembé.