Le jardin zoologique de Kinshasa en quête de jouvence

Le parc national zoologique de Kinshasa attire encore quelques habitants en quête de rencontre avec des espèces fauniques rares. Mais la satisfaction n'est toujours pas garantie au terme de la visite.

Une douzaine de singes, des crocodiles, deux taureaux, quelques oiseaux et serpents, le site ne compte plus que 94 animaux de 48 espèces. Soixante ans après sa création, le parc peine à satisfaire les attentes des Kinois.

" Nous sommes venus pour visiter le zoo, malheureusement on a plus des animaux, vraiment, on a plus, seulement les singes.", explique Aïcha Diasilvi, habitante de la capitale congolaise.

Vétusté des lieux, absence d’espèces et manque de ressources, la liste des maux qui gangrène cet espace est loin d’être exhaustive. Kinshasa promet de changer la donne. Des travaux de rénovation du jardin zoologique ont été lancés fin juillet.

‘’ On a même compté jusqu’à cinq mille spécimens et plus de mille espèces, à partir de ce moment-là à l’indépendance, le départ de ceux qui ont créé le zoo, les effectifs ont commencé à régresser. Mais avec l’âge, les animaux vieillissent du fait qu’il n’y a pas repeuplement de ce zoo, le nombre à régresser dans ce sens-là, mais avec la réhabilitation, dès qu’on aura fini de réfectionner les cages, à refaire l’espace, nous allons repeupler le jardin.", promet Simon Dinganga Tra Ndeto, directeur du jardin zoologique de Kinshasa.

Un chantier qui permettra certainement de renouer avec le. Les visiteurs sont passés de quelques milliers à environ 500 par semaine, dans une ville d'au moins 12 millions d'habitants.

Kingakati

Mais il faudra faire avec la concurrence d'un parc privé. Kingakati, parc animalier de l’ex-président congolais Joseph Kabila a été inauguré en 2018. Il est situé dans la vallée de la N’sele, dans la commune de Maluku, à 50 kilomètres, au Nord-est de la capitale congolaise. Avec 1 500 animaux de 25 espèces et un safari à 30 dollars. Le propriétaire des lieux se prête souvent avec '' plaisir'', au jeu de selfies. Argument marketing ou action politique ? La question reste posée.