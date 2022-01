CAN : Cameroun VS Gambie et Tunisie VS Burkina-Faso

Ce samedi 29 janvier, la CAN lance les quarts de finale avec le Cameroun et la Gambie, puis ce sera au tour de la Tunisie et du Burkina-Faso.

Le pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun, affrontera la Gambie pour le lancement des quarts de finale.

Et la bonne nouvelle, c'est que les deux équipes devraient être au complet. Chez les Lions indomptables, le doute planait sur la participation de Frank Zambo Anguissa et Martin Hongla. Les milieux de terrain camerounais avaient reçu deux cartons jaunes successifs face au Cap Vert et aux Comores, mais les joueurs n’ont pas été suspendus et pourront bien honorer ce match décisif.

Côté Gambie, les 27 joueurs ont tous été testés négatifs au Covid 19. Ils seront donc au complet sur la pelouse du stade Japoma à Douala.

La Tunisie face aux Étalons

Pour le second quart de finale, la Tunisie devra faire ses preuves face au Burkina Faso. Les Aigles de Carthage, qui ont éliminé le Nigeria, l’un des favoris de la compétition, vont se retrouver devant les hommes de Kamou Malo. Il s'agit de la première rencontre entre les deux équipes depuis les quarts de finale de 2017, où le Burkina Faso s'était imposé 2 - 0.