Algérie : les écoles fermées pendant dix jours

Que ce soit à l’école primaire, dans les collèges ou les lycées, les élèves algériens devront désormais rester chez eux pendant au moins 10 jours. Le gouvernement a décidé de fermer les établissements scolaires après une hausse des cas de contaminations au Covid-19.

" La situation est alarmante étant donné que les chiffres augmentent de façon exponentielle et que cela provoque un engorgement dans les établissements de santé, en particulier dans les hôpitaux et dans les unités de soins intensifs", explique le docteur Nabil Meliani.

Dans un communiqué le gouvernement précise que la fermeture des écoles est une mesure à titre préventif qui ne s’applique pas aux universités. Ce sont les recteurs qui choisiront ou non de les laisser ouvertes.

"Les chiffres qui ont été annoncés par le ministère de la Santé sont élevés et ils dépassent 1 300 cas, mais en fait ces chiffres ne reflètent pas la réalité, car un grand nombre de personnes n'ont pas de symptômes et n'ont donc pas jugé utile de se faire tester. Et d'autres personnes ont été dissuadées par le PCR ou les tests antigéniques. Dans tous les cas, les chiffres (réels) sont bien plus importants que ceux donnés officiellement", explique le docteur Mustapha Khiati.

Depuis l’enregistrement du premier cas de Covid-19 en Algérie en février 2020, le pays a recensé près de 6 500 morts sur une population totale de plus de 43 millions d’habitants.