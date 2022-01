Afrique du Sud : le quartier de Bo-Kaap face aux défis de la gentrification

Les bâtiments construits dans le cadre de la transformation urbaine dans le quartier musulman malais historique de Bo-Kaap au Cap et ses environs affectent négativement la texture architecturale et culturelle du quartier.

Bo-Kaap, l'un des principaux sites touristiques du Cap avec son histoire, son architecture et ses rues pavées colorées, est situé au pied de Signal Hill, juste à l'ouest du centre-ville.

Le quartier a été construit au XVIIIe siècle pour être loué aux musulmans malais qui ont été capturés par les colonialistes hollandais et amenés au Cap comme esclaves, est considéré comme le centre historique et culturel des Malais du Cap, descendants de ces derniers. Avec son emplacement central, son architecture unique et son paysage, Bo-Kaap est également un centre d'attraction pour la population blanche aisée et les entreprises contractantes.

"Gentrification"

Les bâtiments modernes qui ont augmenté rapidement à Bo-Kaap et ses environs ces dernières années soulèvent des inquiétudes quant à la texture architecturale du quartier historique. La relocalisation de la population aisée vers Bo Kaap et ses environs pose la question de la "gentrification", qui engendre une pression sociale, économique et culturelle sur la population à faible revenu du district.

L'avocate Seehaam Samaai, militante de Bo-Kaap, a déclaré que la question de la "gentrification" était l'un des plus gros problèmes auxquels Bo Kaap était confronté dans l'ère post-apartheid.

En parlant des bâtiments construits dans et autour de Bo-Kaap qui ont endommagé le visage architectural du quartier historique, Samaai a déclaré "les grandes entreprises de sous-traitance viennent ici et construisent ces grands immeubles de grande hauteur que vous voyez, quel que soit le patrimoine historique et la culture de la région." Soulignant l'importance de l'inclusion de Bo-Kaap dans la zone de protection du patrimoine en 2019.

"Cela signifie que les entrepreneurs venant dans notre région devraient examiner et prendre en compte l'impact de notre patrimoine sur ce développement urbain" a-t-elle précisé.

Selon la militante, le quartier avait été construit dans les années 1790 pour fournir des maisons "locatives" aux esclaves malais, et leurs descendants ont également vécu en tant que locataires dans ces maisons pendant près de 200 ans.

Déclarant que les maisons de Bo-Kaap, qui sont aujourd'hui célèbres pour leurs bâtiments colorés, n'étaient pas dans ces couleurs dans l'histoire. " Avant les années 1990, les maisons étaient principalement blanches car les maisons de location ne pouvaient être peintes qu'en blanc. a fait son appréciation" souligne t-elle.