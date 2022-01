Mauritanie : Chinguetti conserve précieusement d'anciens manuscrits

Dans l'ancienne ville-oasis de Chinguetti, au Nord-Ouest de la Mauritanie, il faut pousser la porte des bibliothèques pour découvrir ses trésors. Fondée au XIe siècle, la ville était alors le carrefour des anciennes routes commerciales transsahariennes. Et a conservé d'inestimables collections de manuscrits d'époque, qu'elle tente d'entretenir du mieux possible.

"Chinguetti a beaucoup de livres et de manuscrits. La chose la plus importante de ces livres est la partie plus religieuse des manuscrits", explique Saif Al Islam, le propriétaire d'une ancienne bibliothèque.

"Pour préserver les vieux livres, on a commencé à mettre différentes sortes de produits chimiques dans des bassines d'eau, et des produits pour la préservation des livres pour qu'ils ne soient pas détruits par les termites et les insectes", détaille Ahmed Ould Habott, également propriétaire d'une bibliothèque.

"Récemment, il y a trois mois, nous avons dû sortir tous ces manuscrits pour les mettre au soleil afin qu'ils prennent la chaleur. Puis nous avons ajouté du sel pour les protéger des insectes."

Lieu d'échange de manuscrits de tout le monde arabe sur des thématiques aussi variées que la religion, les mathématiques, la littérature et l'astronomie, la ville est devenue un centre d'apprentissage renommé. Mais elle et ses trésors sont menacées par les groupes extrémistes islamiques qui sévissent dans la région et par le désert du Sahara, qui tente de reprendre ses droits.

"En 1995, il y avait un petit espoir que la ville puisse accueillir des touristes. Mais malheureusement, le terrorisme a empêché les vacanciers de venir et le tourisme s'est arrêté pendant un certain temps", reprend Saif Al Islam. "Il y a le Covid-19 et le tourisme s'arrête à nouveau. Mais cette année, il y a un petit retour des vacanciers, on est optimiste et tout le monde est content."

"Je suis venu avec des amis et on voulait visiter la bibliothèque qui est très importante pour la Mauritanie. On a appris beaucoup de choses", ajoute Guillerm Youenn, un touriste français.

Depuis 1996, la ville de Chinguetti fait partie d'un site du patrimoine mondial de l'UNESCO.