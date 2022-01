Sidney Poitier : les hommages continuent

Les réactions continuent après l'annonce du décès de Sidney Poitier jeudi à l'âge de 94 ans. À Hollywood, les fans viennent se recueillir et lui rendre un dernier hommage sur son étoile du Walk of Fame. La star de cinéma était la première vedette noire à être nominée pour un Oscar en 1958.

"Sidney Poitier a été le premier noir à gagner un Oscar, il a été le premier acteur principal noir, celui qu'ils ont autorisé à entrer dans le milieu, et il a porté ce fardeau pendant des décennies seul", explique Dominique DiPrima, une fan de l'acteur.

"Et c'est un défi difficile à relever, vous devez répondre aux normes de ce que l'Amérique blanche veut voir à l'écran sans pour autant trahir l'Amérique noire. Il a très bien su le faire, avec dignité et je lui en suis reconnaissant."

Interprétant des rôles révolutionnaires à une époque de tensions raciales dans l'Amérique des années 50 et 60, Sidney Poitier mettait un point d'honneur à s'investir dans des projets s'attaquant au sectarisme et aux stéréotypes.

"Il est venu ici et il a fait sa vie, et il a ouvert la voie à d'autres acteurs comme Will Smith, Denzel Washington, tous ces gens qui sont venus après lui, ils ont suivi ses traces", continue Gerard Greenidge, également fan de Sidney Poitier.

Aucun mot ne peut décrire comment votre travail a radicalement changé ma vie. La dignité, la normalité, la force, l'excellence et le dynamisme dont vous avez fait preuve dans vos rôles nous ont montré que nous, les Noirs, avions de l'importance ! C'était un honneur...

Denzel Washington, Viola Davis et d'autres stars noires de cinéma ont déjà rendu hommage à l'acteur, qui "leur a ouvert des portes qui avaient été fermées pendant des années".