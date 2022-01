L'Assemblée nationale sud-africaine ravagée par les flammes

Un incendie spectaculaire et dévastateur a ravagé l'enceinte de l'Assemblée nationale où siègent les députés sud-africains au Cap.

Le feu s'est déclaré dimanche dans la matinée dans l'aile la plus ancienne de cet édifice achevé en 1884 et qui abrite notamment une précieuse collection de livres et la copie originale du premier hymne national en Afrikaans,

Jermaine Carelse, porte-parole des sapeurs pompiers de la ville, a expliqué aux médias que " les premiers secours ont été alertés dimanches vers 5 heures du matin alors que les premières flammes jaillissaient sous les toits. Les six camions et la trentaine de pompiers dépêchés immédiatement sur les lieux ont reçu rapidement des renforts. Une dizaine d'engins et une soixantaine de pompiers ont combattu ainsi le feu tout au long de la journée. Une intervention rendue difficile par la pente sous les toits et le vent qui n'a cessé d'attiser les flammes."

A la nuit tombée, le feu s'était propagé dans les parties les plus récentes aujourd'hui en service. Un homme d'une cinquantaine d'années a été arrêté à l'intérieur du bâtiment. Interrogé par la police dans le cadre d'une enquête criminelle, il comparaîtra ce mardi devant la justice.