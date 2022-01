Un incendie au Parlement sud-africain

Un incendie s'est déclenché très tôt dimanche au siège du Parlement sud-africain dans la ville du Cap.

L'incendie s'est propagé dans les différents étages affectant le toit et les murs. A noter que les Chambres du Parlement du Cap se composent de trois sections, le tout premier bâtiment et le plus ancien, a été achevé en 1884. Deux récents édifices construits dans les années 1920 et 1980, abritent l'Assemblée nationale. Pour l'heure la ville n'a donné aucune raison officielle sur les causes de cet incendie.

La ville du Cap a déjà été victime d'un important incendie en avril. Un feu sur la Montagne de la Table surplombant la ville côtière s'était propagé et avait détruit des trésors de la bibliothèque de la prestigieuse université de Cape Town University.