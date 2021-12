Johannesbourg rend hommage à Desmond Tutu

L’Afrique du Sud continue rend hommage à l’une des figures de sa lutte anti-apartheid, Desmond Tutu décédé à l’âge de 90 ans.

La cathédrale anglicane Sainte Mary de Johannesburg, n’est pas restée en marge. Elle a organisé une messe en l’honneur du prix Nobel de la paix.

"Je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer l'Archevêque, mais j'ai visité cette cathédrale à plusieurs reprises, et chaque fois que je suis venu ici en tant que jeune dirigeant, j'ai eu l'impression de m'identifier à ce qu'il représentait. Il a toujours été très précieux pour moi de passer du temps ici, que ce soit pendant un service, et de vraiment regarder tout ce qu'il représentait, et cela reflète. Pour moi un moment d'introspection sur ma situation et sur ce que j'ai fait du témoin qu'il a transmis à la prochaine génération.", a déclaré Mpho Phalatse, maire de Johannesburg.

Des souvenirs parmi les plus anciens remontent à la surface.

"Je vivais à Soweto. Des étudiants ont donc été arrêtés, j'étais beaucoup plus jeune à l'époque, mais parce qu'en tant qu'enfants, on avait l’habitude de balader, souvent, on faisait face aux patrouilles de la police. Et il a bravé qui traverse les canons de la police pour demander à ce que les jeunes soient libérés. Il n’avait pas d’arme, seulement une bible. Et c'est là que je réalise qu'il est soit fou, soit courageux. Mais néanmoins, c'était lui, et les jeunes ont été libérés.", se rappelle Xolani Dlwati, doyen anglican de Johannesburg.

Desmond Tutu se distinguait en effet par sa foi religieuse et sa volonté inébranlable de dénoncer l’injustice. Cent personnes sont attendues lors de la cérémonie d’adieu au Cap en raison des restrictions liées au coronavirus.