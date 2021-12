Vaccination des étrangers sans-papiers en Afrique du Sud

Les sans-papiers vivant en Afrique du Sud peuvent se faire vacciner contre la Covid-19. Ceci après que certains étrangers sans-papiers ont exprimé leur inquiétude de se voir refusé l'accès à la vaccination.

Le département de la santé de la province de Gauteng et le secteur privé se sont associés pour ouvrir plusieurs sites de vaccination à Johannesburg. Le Dr Sayuri Pillay de l'Université de Witwatersrand, a déclaré que l'inclusion de tous les citoyens et non-citoyens dans le processus de vaccination est plus que jamais nécessaire.

Depuis quelques semaines, l'Afrique du Sud fait face à une recrudescence du taux de contamination à la Covid-19

"C'est un programme qui a été lancé par le professeur Basu et l'université de Pretoria. Plusieurs équipes sont impliquées, dont le bureau du district de Johannesburg, Anova, MSF et Wits RHI. \_Les étrangers sans papiers représentent une part importante la population sud-africaine. Ils font partie de notre communauté. La Covid-19 est une maladie transmissible alors, nous ne pouvons pas laisser les gens en dehors du processus de vaccination._" a déclaré le Dr Sayuri Pillay.

Lors de son ouverture, le site de vaccination du centre de santé communautaire de Hillbrow comptait plus de 30 étrangers sans papiers. Le centre sera ouvert pour les sans-papiers pour une période de 6 mois. Ensuite, le gouvernement déplacera toutes les vaccinations vers un site permanent. Toutes les doses administrées aux étrangers sont prélevées sur le lot national de vaccins.