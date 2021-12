Les Nigérians réagissent à l'interdiction britannique de voyager

L'’interdiction de voyager imposée par le Royaume Uni a suscité de vives réactions au Nigéria.

Après l’annonce de ce weekend, stipulant que seuls les résidents britanniques et irlandais seront autorisés à voyager en provenance du Nigéria, un représentant du gouvernement a critiqué cette décision la qualifiant de "punitive, indéfendable et discriminatoire."

Les Nigérians sont partagés sur la question.

"S'ils ont leur loi ou leur constitution qui concerne la Covid-19 et si les voyageurs nigérians ne veulent pas se conformer à la loi et aux règlements, ils ont tout à fait le droit d'interdire les voyageurs nigérians qui ne veulent pas se plier aux lois et règlements de la Covid-19" a déclaré le Dr Emmanuel Ikemba, diplomate.

_"C'est leur pays, donc quoi qu'ils décident de faire, je ne pense pas que ce soit l'affaire de qui que ce soit et je pense que le Nigeria devrait également prendre conscience de ce qui se passe afin qu'ils puissent eux aussi empêcher les gens d'entrer dans notre pays pour que nous ne soyons pas infectés comme l'autre fois" s'est confiée _Grace Akayi.

Si le Nigéria enregistre à ce jour trois cas d’infection à la nouvelle variante du coronavirus Omicron, le Royaume Uni qui en compte 27, a décidé d’ajouter le Nigéria à sa liste rouge des pays dont les voyageurs sont interdits d’entrée avec le soupçon que ces cas soient liés à ces trajets.

" Le fait est que ce n'est pas une maladie africaine et qu'ils interdisent le Nigeria alors qu'il n'y en a pas... En ce qui me concerne, à ce jour, nous avons entendu dire qu'il n'y a que 3 cas de cette troisième variante signalés au Nigeria, alors pourquoi interdisent-ils les Nigérians ? " a ajouté le Pasteur Ifeanyi Odumaya.

"En réaction à la façon dont le Royaume-Uni traite le Nigeria, c'est pire que l'apartheid car depuis le premier jour, le Royaume-Uni n'a jamais considéré le Nigeria comme un bon pays. Ils ne viennent ici que pour récolter ce qu'ils n'ont pas semé " a expliquéChijioke Ikporu, fonctionnaire.

Pour le Nigéria, le Royaume Uni n’a pas de preuve que ces cas soient liés.

Abuja a déclaré ses trois cas d’infection à la nouvelle variante Omicron qui étaient en provenance d’Afrique du Sud, le 1er décembre dernier, le Nigéria n'a pas signalé d'autres cas depuis.