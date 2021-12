Mali : les USA restituent plus de 900 œuvres pillées

Interceptées dans le port de Houston en 2009, plus de 900 œuvres d'art pillées pendant la période des grands empires du Mali, du Ghana et du Songhoy sont arrivées à Bamako, la semaine dernière. Parmi les œuvres figure des pierres de lin et des têtes de hache datant du néolithique.

Le trésor comprend également six jarres funéraires datées de 900 à 1700 ans et un pot polychrome à haut col daté de 1100 à 1400 ans avant notre ère.

En juin 2020, le département d’État américain est intervenu pour accorder une subvention à la Direction nationale du patrimoine culturel du Mali pour financer le rapatriement et la future exposition des objets, ce qui a rendu possible leur retour. Le Mali est reconnu pour la richesse de son patrimoine mais le commerce illégal d’objets fait rage. Les archéologues estiment que 90 % des sites au Mali ont été pillés.

Le premier Malien, Choguel Maïga a appelé les autres pays à suivre l'exemple américain. Selon les archéologues, des milliers d'œuvres de l'histoire du Mali seraient disséminés à travers le monde.