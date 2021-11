Maroc : la suspension des liaisons aériennes fait débat

Face à la montée des cas de contamination au coronavirus en France, le Maroc a décidé de la suspension à partir du 28 novembre, ses vols en provenance et à destination de l’Hexagone.

Même si le royaume chérifien dit se barricader pour jouer la carte de la prudence, la meure passe mal. Les touristes et la diaspora marocaine déplorent son timing.

"Il faut qu'ils prennent l'ensemble des mesures pour permettre aux marocains et aux touristes étrangers de prendre leurs dispositions et c'est une décision unilatérale sans respect et de nous-même les Marocains résidents à l'étranger et des touristes étrangers, donc je tiens franchement à exprimer ma colère en direction du gouvernement marocain qui a pris une décision sans prendre en compte les réalités de nous, autres.", regrette Ahmed Benyachi, consultant dans le secteur médico-social en France.

Michelle aussi ne cache pas son dépit, la française doit revoir ses plans. " Malheureusement, j'ai tout annulé pour repartir à cause du fait que le gouvernement marocain n'avertit pas bien à l'avant, il devrait au moins donner 4 ou 5 jours, voir une semaine pour que les gens se préparent, au pire bloquer les vols qui arrivent de France parce que c'est dangereux, mais les gens qui partent d'ici, tant que la France les accepte, je ne vois pas où est le rapport. Et pourquoi le Maroc dit stop."

Suspendre les liaisons aériennes avec la France pouvait attendre selon Rachid Landrichi. Ce médecin marocain propose plutôt le durcissement des conditions de voyage.

‘’Moi si j'étais à la place des décideurs, j'aurais pris des mesures restrictives au départ assez draconiennes, c'est-à-dire des tests, au lieu de 72 heures, j'exigerais des tests de 24 heures, j'exigerais une passe vaccinale en bonne et due forme avec une troisième dose, par exemple des mesures restrictives deux ou trois jours avant en préparation à une suspension de vols’’, explique-t-il.

Le nombre de nouveaux cas quotidiens en France a grimpé en flèche ces derniers jours, atteignant mercredi un pic de 32 591 cas sur sept mois.

Il y a près de deux semaines, le royaume a renforcé les contrôles à ses frontières en raison de la hausse des cas de contaminations au Covid-19 en Europe.

Ces mesures concernent toutes les personnes en provenance des pays dits de "la liste B", soit la France, plusieurs pays de l'Union européenne ainsi que le Royaume-Uni, l'Algérie et la Tunisie, selon la dernière actualisation du ministère des Affaires étrangères.

Le Maroc a officiellement enregistré environ 950 000 cas de Covid-19 et plus de 14 500 décès.