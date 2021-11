Qatar 2022 : le point sur les qualifiés et barragistes

À un an du coup d'envoi de la Coupe du monde 2022 au Qatar, plusieurs nations ont désormais réservé leur place - tandis que d'autres doivent passer par les barrages

La France, championne du monde en titre, et l'Angleterre de Gareth Southgate sont parmis ceux qui ont obtenu leur place. Cependant, de grands noms seront présents lors des barrages européens du mois de mars. 13 des 32 places sont déjà prises.

Qui s'est qualifié en Europe ?

L'Angleterre, vice-championne d'Europe, s'est qualifiée pour la Coupe du monde 2022 en tant que l'un des 10 vainqueurs de groupe. Elle a décroché la première place en battant Saint-Marin 10-0 lors de son dernier match du Groupe I vendredi.

La France, vainqueur de l'édition 2018, est également en route pour la Coupe du monde, par ailleurs la Belgique, le Danemark et l'Allemagne ont également réussi à se qualifier.

Cependant, tout n'a pas été simple pour les poids lourds de l'Europe.

La Serbie a inscrit le but de la victoire à la 90è minute pour détrôner le Portugal de la première place, tandis que l'Espagne et la Croatie ont marqué en fin de match devançant leurs poursuivants respectifs, la Suède et la Russie.

La Suisse a également profité du match nul de l'Italie contre l'Irlande du Nord pour prendre la tête du Groupe C lundi, tandis que les Pays-Bas se sont imposés mardi dans un Groupe G très disputé.

Qui participe aux barrages, et comment fonctionnent-ils ?

Trois autres nations européennes rejoindront ces 10 vainqueurs de groupe au Qatar. Elles seront issues des 10 finalistes et des deux équipes de la Ligue des Nations lors des barrages.

Le Pays de Galles et l'Écosse devront passer par cette voie, mais ils seront rejoints par des noms surprenants.

La superbe victoire finale de l'Écosse sur le Danemark lui a permis d'être l'une des six têtes de série à bénéficier d'un tirage à domicile pour les barrages, qui auront lieu en mars prochain, tandis que le Pays de Galles a obtenu un précieux match nul contre le numéro un mondial, la Belgique, pour s'assurer un tirage à domicile.

L'Italie, championne d'Europe, et le Portugal de Cristiano Ronaldo, ainsi que la Suède et la Russie, rejoignent l'Écosse et le Pays de Galles en tant que têtes de série pour les barrages.

Ils pourraient affronter la Pologne, qui a terminé à six points de l'Angleterre, finaliste de l'Euro 2020, la Macédoine du Nord, la Turquie et l'Ukraine - qui ont toutes obtenu leur place de finaliste - ainsi que la République tchèque et l'Autriche, grâce à leurs performances en Ligue des Nations.

Les barrages débuteront par six matches de demi-finale aller simple disputés entre le 24 et le 25 mars 2022.

Les six demi-finales sont divisées en trois manches menant à trois finales de barrage - également décidées par un match unique - qui auront lieu entre les 28 et 29 mars.

Qui s'est qualifié dans le reste du monde ?

Le Brésil est devenu le premier pays d'Amérique du Sud à se qualifier pour la Coupe du monde 2022, avec six matches de qualification et sa victoire 1-0 sur la Colombie vendredi.

L'Argentine, championne de la Copa America, a rejoint ses rivaux dans la course à la qualification après un match nul contre le Brésil à domicile et des ses précédents résultats ont assuré sa place au Qatar.

Pendant ce temps, l'Équateur compte six points d'avance sur la Colombie et le Pérou dans la course à la qualification en terminant parmi les quatre premiers.

Le Canada, les États-Unis et le Mexique occupent les trois premières places qualificatives automatiques dans la course devant décider quelles nations d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes seront présentes au Qatar.

Le Canada a pris la tête du classement après avoir battu le Mexique 2-1 mardi, les États-Unis ont fait match nul 1-1 avec la Jamaïque et le Panama, en s'imposant 2-1 contre El-Salvador, a rejoint le Mexique avec 14 points, et n'est distancé que par la différence de buts pour la place de barragiste interconfédérations.

Asie et Afrique

En Asie, où les qualifications reprendront en janvier, 16 points sur 18 possibles permettent à l'Arabie saoudite de prendre la tête d'un Groupe B difficile, qui comprend également le Japon, deuxième, et l'Australie, troisième.

Dans le Groupe A, les deux premiers ont une marge importante avec l'Iran, qui n'a perdu que deux points, et la Corée du Sud. Pendant ce temps, le Qatar est automatiquement qualifié en tant que pays hôte.

Enfin, en Afrique, cinq places qualificatives seront décidées à l'issue de cinq matches de barrage aller-retour qui auront lieu en mars.

L'Égypte de Mohamed Salah sera l'une des équipes concernées, tout comme l'Algérie, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Ghana, le Mali, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie.