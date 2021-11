Mali : rassemblement des partis politiques pour dire non au report des élections

Au palais de la culture de Bamako, ils étaient plusieurs centaines de militants à s’être réunis pour un grand meeting politique. Le rassemblement, organisé par plusieurs partis, avait pour but d’exiger le respect de l'échéance et des engagements de la transition au Mali.

"Nous, partis politiques et regroupement de partis politiques du cadre pour une transition réussie au Mali, ne comprenons plus la logique totalement contradictoire du gouvernement mettant en danger l'évolution de la transition et les relations avec nos partenaires concernant le chronogramme électoral, les réformes institutionnelles et la révision des textes", Amadou Koïta, porte-parole du groupement.

Pour les leaders de ces partis, les choses sont claires : ils n’accepteront aucun report des élections, comme l’a laissé entendre le gouvernement.

"En cas de prolongement de la transition sans un débat consensuel avec tous les fils de ce pays-là, nous avons des moyens légaux qui nous sont garantis par la constitution malienne. Nous allons très prochainement envahir aussi le boulevard de l'indépendance très très bientôt pour nous faire entendre", explique Abacary Touré, membre du groupement et président Alliance Djiguiya-Kura.

Les différents partis ont demandé l’aide de la CEDEAO pour que le délai de la transition politique soit respecté.

Un sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à la situation au Mali et en Guinée s'ouvre d’ailleurs ce dimanche à Accra au Ghana.