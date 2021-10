Fespaco 2021 : l'Etalon d'Or de Yennenga va à la Somalie

La Somalie au firmament du 7e art continental. C’est en effet le réalisateur somalien Ahmed Khadar, 40 ans a remporté samedi l'Étalon d'Or de Yennenga du 27e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou pour son premier long-métrage "La femme du fossoyeur".

Le film traite de l'histoire d'amour d'un couple vivant avec leurs fils dans un quartier pauvre de Djibouti. Et a été choisi parmi les 16 autres retenus en compétition officielle. L'Etalon d'argent a récompensé "Freda", de la Haïtienne Gessica Geneus et l'Etalon de bronze va à "Une histoire d'amour et de désir" de la Tunisienne Leyla Bouzid.

" Ce qui est extraordinaire pour cette année, c’est qu’il avait une production cinématographique très très riche et les 17 films qui étaient en compétition sont des films puissants, forts. Et donc quand il y a une dizaine de films puissants et forts, ce n’est pas facile de délibérer, ce n'est pas facile de discuter, mais ça montre l’évolution du cinéma africain, ça montre sa force également.", a déclaré Abderrahmane Sissako, président du Jury de la 27e édition du Fespaco.

Les organisateurs disent avoir projeté 500 œuvres au profit de 150 000 festivaliers" venus de 64 pays, nonobstant la crise sanitaire. Au palais de sport de Ouaga 2000, des chefs d’Etat ont pris l’engagement de soutenir le 7e art du continent.

"Nous devons, comme il l’a dit, accompagner et financer le cinéma africain. Les Africains doivent prendre de plus en plus une part importante dans le financement du cinéma puisque c’est comme ça seulement que nous pourrons être maîtres des lignes puisque le cinéma africain doit aussi être un cinéma qui parle de l’Afrique mais un cinéma d’abord pour les Africains avant d’être un cinéma pour le monde.", a promis Macky Sall, le président sénégalais.

Rendez-vous du 25 février au 4 mars 2023 à Ouagadougou pour la 28e édition du Fespaco.