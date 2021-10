La jeune athlète kényane Agnes Tirop poignardée à son domicile

L'athlète kényane Agnes Tirop a été retrouvée morte mercredi à son domicile à Iten dans l'ouest du Kenya.

Selon le communiqué de la fédération d'athlétisme, la sprinteuse a été poignardée par son mari, sans donner plus de détails sur les raisons de cet assassinat. La Kényane Agnes Tirop, était connue pour son brillant palmarès à seulement 25 ans, 4e du 5 000 mètres aux derniers Jeux olympiques de Tokyo. En septembre, elle a battu le record féminin du 10 km à la course Road to Records en Allemagne, en 30 minutes. Les recherches sont en cours afin d'élucider les raisons de cet assassinat.

La semaine dernière, Tirop avait fini en deuxième position du semi-marathon de Valence en 30 minutes et 20 secondes. Elle avait terminé 3e aux Championnats du monde de 2017 à Londres et de 2019 à Doha. La jeune athlète, a également remporté le championnat d'Afrique de cross-country en 2014 à Kampala, en Ouganda, ainsi que le championnat du monde junior de cross-country en 2013 en Pologne.

_Le Kenya a perdu un joyau qui était l'un des géants de l'athlétisme les plus rapides sur la scène internationale grâce à ses performances spectaculaires sur la piste écrit le communiqué de la Fédération kényane d'athlétisme. _