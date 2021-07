RDC : hommage du pape François pour le défunt cardinal Laurent Monsengwo

Le pape François a rendu mardi un hommage appuyé à l'influent archevêque émérite de Kinshasa, décédé dimanche, évoquant le "courage" et la "contribution significative" d'un homme très impliqué dans la vie politique et sociale de la République démocratique du Congo (RDC).

Exprimant sa tristesse dans un message de condoléances, le souverain pontife a décrit le cardinal Laurent Monsengwo Pasinya comme un "exégète", un "homme de science" et un "grand homme spirituel (...) attentif aux besoins des fidèles, rempli de courage et de détermination".

"Homme épris de justice, de paix et d’unité", le cardinal "a été une grande figure écoutée et respectée de la vie ecclésiale, sociale et politique de la nation et s’est toujours engagé pour le dialogue et la réconciliation de son peuple", ajoute le pape François, pour qui "sa contribution a été significative pour l’avancée du pays".

Voix critique des régimes qui se sont succédé en RDC, le cardinal Monsengwo est mort dimanche près de Paris à 81 ans, après avoir longtemps joué un rôle politique de premier plan. Il avait notamment été un des proches conseillers du pape François jusqu'en décembre 2018.