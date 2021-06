Zambie, Rwanda, Ouganda, ces pays font face à une vague meurtrière du Covid

L'Afrique du Sud a annoncé lundi la première étape pour doter le continent d'une capacité de production de vaccins anti-Covid, alors que plusieurs pays font face à une troisième vague sans précédent.

La nation arc-en-ciel représente plus de 35% du total des cas de Covid-19 enregistrés sur le continent et souffre actuellement d'une troisième vague d'infections, et comme d'autres pays en développement.

Au Rwanda

Depuis lundi soir de nouvelles restrictions sont en vigueur pour lutter contre la propagation des cas de Covid-19, notamment l'interdiction des mariages et de tous les rassemblements. L'extension d'un couvre-feu à l'échelle nationale, de 19:00 à 04:00, des restrictions de mouvement entre les districts et la suspension des voyages en avion vers l'Ouganda voisin où les cas de coronavirus se multiplient, figurent notamment parmi les autres mesures qui doivent entrer en vigueur mercredi.

Au total, le Rwanda a enregistré 31 435 cas positifs depuis le début de la pandémie

En Zambie

Les écoles sont fermées pour 21 jours, les bars et autres lieux de divertissements doivent ouvrir du jeudi au dimanche et les rassemblements publics sont limités. Les funérailles et les mariages seront suivis par 50 personnes au maximum tandis que les églises sont invitées à réduire le nombre de leurs réunions à deux par semaine.

Pendant ce temps, les établissements mortuaires croulent devant l’affluence des morts liés au Covid 19. Dans la capitale Lusaka, les lits sont insuffisants plusieurs malades sont renvoyés chez eux et le manque d’oxygène accélère le nombre de décès.

Le nombre de décès quotidiens dus au Covid-19 est sans précédent. Nous signalons 407 décès en seulement trois semaines de la troisième vague, a déclaré dans un communiqué, le Secrétaire permanent au ministère de la santé, le Dr Kennedy Malama,

La Zambie a enregistré jusqu'à présent 129 033 cas de coronavirus

Ouganda

La délégation ougandaise, arrivée samedi à Tokyo pour les Jeux olympiques, a été placée en quarantaine après un cas positif au Covid-19, ont annoncé les autorités locales japonaises mardi.

En début du mois de juin, le président Yoweri Museveni a annoncé de nouvelles mesures de restriction contre l'épidémie de Covid-19, dont la suspension des déplacements à l'intérieur du pays pendant au moins six semaines, alors que le taux de contamination a atteint un niveau record dans ce pays d'Afrique de l'est. Les transports de passagers tant privés que publics sont interdits mais les frontières resteront ouvertes pour les touristes et le transport de marchandises. Un couvre-feu sera en vigueur de 19:00 à 05:30.

Les établissements privés et publics de la capitale, Kampala, et des autres villes du pays, y compris les centres régionaux d'Entebbe, Jinja, Soroti, Gulu et Masaka, sont à court ou en grave pénurie de vaccins AstraZeneca et d'oxygène. Plusieurs hôpitaux ne sont plus en mesure d'admettre des patients en soins intensifs.

Plusieurs centres de vaccination et hôpitaux du pays ont d'ailleurs suspendu leurs campagnes de vaccination, mettant en cause les efforts visant à vacciner 21,9 millions de personnes.

L'Ouganda a enregistré 70 176 cas de Covid-19.