Athlétisme : les coureurs marocains en route pour Tokyo ?

Sur la piste de l'Institut national d'athlétisme de Rabat, les athlètes de la sélection marocaine s'entraînent dur pour mériter leur place aux Jeux Olympiques (JO) de Tokyo.

Ce sont les derniers efforts avant les qualifications pour l'équipe d'athlétisme marocaine. Spécialiste du 800 m, Abdelati El Guesse n'a besoin de gagner qu'une seconde sur la distance pour décrocher sa place pour Tokyo, ce serait sa deuxième participation aux Jeux Olympiques. "Il ne nous reste pas grand-chose pour atteindre le minimum olympique", affirme le coureur de 28 ans. "Nous nous efforçons de l'atteindre pour honorer l'équipe nationale et la fédération d'athlétisme. Nous participerons aux prochaines compétitions qui nous permettront d'atteindre des records personnels et le minimum pour être qualifiés aux JO".

Avec ses quatre médailles d'or aux Championnats panarabes d'athlétisme, Assia Raziki tentera également d'obtenir une qualification aux Jeux de Tokyo, sa première à ce niveau. "Mes objectifs pour cette année c'est la réalisation des minima pour les JO qui auront lieu à Tokyo. Ça sera possible grâce à la Fédération royale marocaine d'athlétisme ainsi que mon université, que j'ai pu concilier grâce à un programme sport étude, et par la fédération et les entraîneurs pour la mise à disposition de tout les outils possibles afin que je puisse réussir, surtout que je suis en doctorat et que je prépare les jeux olympiques."

La sélection marocaine d'athlétisme se déplacera bientôt au centre d'Ifrane dans les montagnes de l'Atlas pour finaliser ses préparatifs.