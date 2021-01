La MINUSCA rend aux hommages à ses casques bleus

La MINUSCA a rendu hommage à ses casques bleus des contingents, burundais, camerounais et bangladais qui ont récemment perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions lors d'une cérémonie commémorative tenue le 5 janvier au quartier général de la Mission à Bangui.

Les casques bleus tombés ont été honorés pour leur service pour la paix et la sécurité en République centrafricaine (RCA).

Le chef de la MINUSCA a décrit leur service comme un témoignage de l'engagement ferme de la MINUSCA et de l'ONU envers le peuple et le gouvernement de la RCA alors qu'ils luttaient pour restaurer la paix et la stabilité dans un pays qui a longtemps souffert des horreurs de la guerre.

"Ils sont morts pour que la population centrafricaine puisse vivre dans la sécurité et la dignité, puisse exercer son devoir civique de voter dans un contexte très dangereux, instable, exacerbé par la pandémie COVID-19 malgré la fragilité économique et sanitaire qui frappe encore la République centrafricaine. Ils ont payé le prix de leur engagement et de l'idéal que nous partageons tous : faire de ce pays un endroit meilleur" a souligné Mankeur Ndiaye.

Les trois casques bleus du Burundi ont perdu la vie, le 25 décembre 2020, alors qu'ils se battaient pour protéger les civils contre une attaque de groupes armés à Dekoa, dans la préfecture de Kémo. Quand à l'adjudant Halidou Koue Nassourou des Forces armées camerounaises depuis septembre 2000 est mort dans un tragique accident de la circulation sur l'axe Bangui-Boali lors d'une mission d'escorte.

Les cinq casques bleus ont reçu la «médaille de Chevalier de l'Ordre de la reconnaissance centrafricaine» - l’une des plus hautes décorations honorifiques de la République centrafricaine.

"Même si c'est un moment de tristesse, nous jugeons important d'honorer et de célébrer leur grandeur et le sacrifice qu'ils ont fait dans l'exercice de leur devoir et au service de l'humanité a déclaré le Général Daniel Sidiki Traoré.