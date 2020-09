Mali : Possible levée des sanctions de la CEDEAO en fin de semaine

En Afrique de l’Ouest, les voisins du Mali pourraient se prononcer sur une levée des sanctions d’ici la fin de semaine.

Répondant à l’appel lancé par la junte, le médiateur de la CEDEAO, l’ancien président nigérian Goodluck Jonathan a affiché son optimisme lors de sa visite dans le pays ce mercredi.

"La levée des sanctions n'est pas un problème. La CEDEAO ne veut de sanctions dans aucune partie de la communauté. Il est assez regrettable que cela ainsi. La CEDEAO est donc impatiente de se prononcer sur cette question. Le président de la communauté, le président du Ghana, est la personne qui fera cette annonce. Et je pense que vendredi, après la prestation de serment [NdlR : de Bah Ndaw comme président de transition], il fera probablement cette déclaration."

Embargo financier

L'organisation régionale réclame depuis le putsch le retour des civils dans les meilleurs délais. Elle a fermé les frontières de ses États membres, et stoppé les échanges financiers et commerciaux avec le Mali, à l'exception des produits de première nécessité, des produits pétroliers ou de l'électricité. Cet’embargo suscite une profonde inquiétude dans ce pays plongé dans un marasme économique et miné par les violences djihadistes.

La levée des sanctions est conditionnée à la nomination rapide de deux civils aux postes de président et de Premier ministre de transition. La CEDEAO s'inquiète d'un risque d'instabilité accrue qui diffuserait encore davantage à travers le Sahel les violences auxquelles le pays est en proie. Elle est préoccupée par le mauvais exemple que donnerait une junte maintenue durablement au pouvoir et réclame la dissolution de celle-ci une fois les responsables de transition nommés.