Coronavirus en Afrique : l'essentiel de la situation

Le coronavirus poursuit sa progression en Afrique avec son lot de nouvelles contaminations, de nouveaux décès, mais surtout de nouvelles guérisons Voici le résumé chiffré de la situation sur le continent.

Au Kenya, les autorités disent avoir détecté un cas de covid-19 dans la prison du poste de police de la ville de Songhor dans l’ouest du pays. L’heure est ainsi au traçage des personnes ayant visité le détenu. « Notre équipe est déjà sur le terrain, elle fait la recherche des contacts, elle conseille aux personnes qui se trouvent dans cette zone de se faire tester », a déclaré Ruth Koech, responsable de la santé dans le comté.

La Guinée-Bissau est devenue dans la nuit de vendredi à samedi le dernier pays en date à bénéficier de l’envoi par Cuba de ses médecins à travers le monde pour combattre le Covid-19, ont constaté des correspondants de l’AFP. Une vingtaine de médecins en blouse et masques blancs ont débarqué à Bissau, drapeau cubain en tête, d’un vol de la compagnie portugaise Azores Airlines.

Au Rwanda, le gouvernement a procédé au reconfinement de certaines parties de Kigali. Une décision consécutive à une nouvelle vague de contaminations enregistrées dans la capitale qui a enregistré 21 nouveaux cas vendredi. Le pays d’Afrique de l’Est comptabilise au total 850 cas dont deux décès depuis l’apparition d’un premier cas en mars dernier.