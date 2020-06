Coronavirus en Afrique : les chiffres de ces dernières 24 heures

Le coronavirus poursuit sa progression en Afrique avec son lot de nouvelles contaminations, de nouveaux décès, mais surtout de nouvelles guérisons Voici le résumé chiffré de la situation sur le continent.

Au Rwanda, le gouvernement a procédé au reconfinement de certaines parties de Kigali. Une décision consécutive à une nouvelle vague de contaminations enregistrées dans la capitale qui a enregistré 21 nouveaux cas vendredi. Le pays d’Afrique de l’Est comptabilise au total 850 cas dont deux décès depuis l’apparition d’un premier cas en mars dernier.