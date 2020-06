Coronavirus : le point de la situation en Afrique

Même si ses statistiques restent moins alarmantes par rapport au reste du monde, l’Afrique continue de faire la pandémie de Covid-19. Cependant, les activités reprennent progressivement avec l’allègement des mesures de restrictions dans certains pays. Retrouvez les principales infos de la journée dans cet article.

#BackToSchool

Class six pupils, Form 5 and Uppersixth students in the Yaoundé 6 subdivision have effectively resumed school for a special term this June 1, 2020. Principals and Head Teachers ensure measures to curb the spread of #COVID19 are strictly respected pic.twitter.com/YSmWzBVki8

CRTV