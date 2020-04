Coronavirus : réouverture des écoles à Madagascar

Moins impacté que le reste du monde, l’Afrique fait face, elle aussi, à la propagation du COVID-19. On dénombre plus 8 000 guérisons pour 27 385 cas confirmés et 1 297 décès dans 52 pays. Faute de vaccin, la médecine traditionnelle africaine monte au créneau. Dans cet article, nous faisons une mise à jour de la situation sur l‘évolution de la maladie sur le continent.

Le point du jour

Au Sénégal, 7e décès enregistré ce jour. Il s’agit d’un homme âgé de 65 ans selon le minsitère de la Santé. Le pays déclare par ailleurs 66 nouveaux cas de contaminations en 24 heures.

Au Gabon, l’opération de distribution de kits alimentaires aux personnes vulnérables se poursuit dans le pays.

Après un mois de confinement, Madagascar ouvre progressivement les portes des écoles. Les élèves de 3e et terminales sont les premiers à retourner dans les salles de classe. Afin de protéger les élèves contre la pandémie, les parents ont été invités à procurer un masque aux enfants. Les mesures de distanciation physique sont aussi respectées dans certains établissements scolaires. La levée progressive du confinement sur la Grande Île s’accompagne d’une distribution gratuite d’un remède traditionnel, présenté comme préventif et curatif contre la COVID -19 selon le président malgache Andry Rajoelina. Depuis lundi matin, les transports en commun ont repris leur service dans la capitale Antananarivo et à Fianarantsoa (centre) et Toamasina (est).

Au Maroc, 133 cas de contamination au nouveau coronavirus ont été décelés parmi les détenus d’une prison du sud du pays, selon un nouveau bilan rendu public jeudi par les autorités pénitentiaires marocaines.

Ces cas ont été enregistrés à la prison locale de Ouarzazate (sud), après des tests menés sur 309 de ses détenus, a indiqué la direction de l’administration pénitentiaire ( DGAPR ) dans un communiqué.

Au Comores, le président Azali Assoumani a assuré qu’“aucun cas de Covid-19 n’avait été enregistré” dans le petit archipel pauvre de l’océan Indien, contredisant des affirmations de la France, ancienne puissance coloniale. La semaine dernière, l’ex-ministre française Dominique Voynet, patronne de l’agence régionale de santé de Mayotte, île française située à 70 km de l’Union des Comores, avait annoncé que la mort, début avril, du grand mufti des Comores avait été provoquée par une infection au nouveau coronavirus.

En RDC , l’État d’urgence prolongé de 15 jours supplémentaires. Décision prise jeudi par le Parlement à la suite d’un vote.

Les statistiques (au 23 avril)

Cas confirmés = 27 385

Décès = 1 297

Guérisons = 8 175

Pays touchés = 52

Pays non touchés = 2 (Lesotho, Comores)

Pays par ordre alphabétique

Afrique du Sud : 3 953

Algérie : 3 007

Angola : 25

Bénin : 54

Burkina Faso : 616

Burundi : 11

Botswana : 22

Cameroun : 1 334

Cap-Vert : 82

Congo-Brazzaville : 186

Côte d’Ivoire : 1 004

RCA : 16

: 16 Comores : 0

Djibouti : 986

Égypte : 3 891

Erythrée : 39

Eswatini : 31

Éthiopie : 116

Gabon : 167

Gambie : 10

Ghana : 1 154

Guinée : 862

Guinée-Bissau : 50

Guinée équatoriale : 84

Kenya : 320

Lesotho : 0

Libéria : 101

Libye : 60

Madagascar : 121

Malawi : 33

Mali : 309

Maroc : 3 446

Maurice : 331

Mauritanie : 7

Mozambique : 46

Namibie : 16

Niger : 671

Nigeria : 981

RD Congo : 394

Rwanda : 154

Ouganda : 63

Sao Tomé et Principe : 4

Sénégal : 479

Seychelles : 11

Sierra Leone : 64

Somalie : 286

Soudan : 174

Sud-Soudan : 5

Tanzanie : 284

Tchad : 33

Togo : 88

Tunisie : 918

Zambie : 76

Zimbabwe : 29

Pays les plus touchés par région

Afrique australe = Afrique du Sud (3 953 cas, 75 décès, 1 473 guérisons)

(3 953 cas, 75 décès, 1 473 guérisons) Afrique de l’est = Maurice (331 cas, 9 décès, 266 guérisons)

(331 cas, 9 décès, 266 guérisons) Afrique de l’ouest = Burkina Faso (616 cas, 41 décès, 410 guérisons)

(616 cas, 41 décès, 410 guérisons) Afrique centrale = Cameroun (1 334 cas, 43 décès, 668 guérisons)

(1 334 cas, 43 décès, 668 guérisons) Afrique du nord = Égypte (3 891 cas, 287 décès, 1 004 guérisons)

Le point du mercredi 23 avril

Tenue ce matin d’une session extraordinaire de la conférence des chefs d’État et de Gouvernement de la Cedeao est prévue par visioconférence pour trouver une solution efficace face à la pandémie dans la sous-région Afrique de l’ouest. “Au regard des nombreux défis sécuritaires et sanitaires du moment, il nous faut inventer de nouveaux mécanismes de fonctionnement et surtout de nouveaux financements pour soutenir nos budgets nationaux et nos économies”, a écrit le chef de l’Etat du Burkina, Roch Marc Christian Kaboré sur son compte Twitter.

Sommet extraordinaire de ecowas_cedeao ce jeudi matin consacré à la lutte contre le #Covid-19 dans notre sous-région.

Un sommet inédit par ce système de visioconférence que nous impose cette pandémie. pic.twitter.com/pyo1Mt57uj — Roch KABORE (rochkaborepf) April 23, 2020

En Guinée, Mouctar Diallo, le ministre de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes testé positif au coronavirus. “Je suis entre de bonnes mains. Ne vous inquiétez pas. J’espère pouvoir vous en dire plus aussi vite que possible”, a-t-il écrit sur sa page Twitte. Officiellement, c’est le quatrième ministre du régime d’Alpha Condé a être testé positif au Covid-19. Ce virus a par ailleurs emporté Sékou Kourouma, ministre secrétaire général du gouvernement dimanche dernier.

Au Cameroun, les célébrations des éditions 2020 de la fête du travail et de la fête nationale du 20 mai annulées par le chef de l’Etat Paul Biya. Le pays compte à ce jour 1 163 cas confirmés contre 43 décès et 397 personnes guéries.

Communiqué de presse relatif à l'annulation par le Chef de l’Etat, des célébrations publiques des éditions 2020 de la Fête du Travail et de la Fête Nationale.#PaulBiya#Cameroun pic.twitter.com/vDQRJXQ3Xq — CELLCOM PRC (@PRC_Cellcom) April 22, 2020

En RDC , retour de 165 Congolais bloqués à Dubai à la suite de la fermeture des frontières pour freiner la propagation de la pandémie. Une fois débarqués à l’aéroport, ces voyageurs sont passés par le contrôle de routine lié au Coronavirus. Juste après, ils ont été amenés dans des hôtels réservés par le gouvernement où ils doivent passer 14 jours, indique une dépêche de la primature.

À Madagascar, des militaires en uniforme, mais sans arme, font du porte-à-porte dans les ruelles de la capitale Antananarivo. Au programme : distribution gratuite à des habitants du Covid-Organics, une tisane faite à base d’artemisia et de plantes médicinales malgaches pour lutter contre le nouveau coronavirus, selon le président malgache Andry Rajoelina. Même si Madagascar n’a pas reçu l’aval de l’ OMS avant le lancement de ce produit lundi 20 avril dernier, M. Rajoelina se réjouit déjà du soutien apporté par certains dirigeants africains à l’instar de son homologue congolais Félix Tshisekedi.

Excellente discussion avec le Président #Tshisekedi Presidence_RDC qui nous félicite pour le remède traditionnel amélioré Covid-Organics.

L’Afrique est unie & développe des solutions contre le #COVID19 grâce à son patrimoine naturel. Les Malagasy sont aux côtés de leurs frères. pic.twitter.com/wg31auqnrj — Andry Rajoelina (SE_Rajoelina) April 22, 2020

Au Botwsana, deux responsables du ministère de la Santé limogés en pleine pandémie par le président Mokgweetsi Masisi. “Son excellence le président a relevé de leurs fonctions, avec effet immédiat, le secrétaire permanent du ministère de la Santé, M. Solomon Sekwakwa, et le secrétaire permanent adjoint du même ministère, Dr. Morrison Sinvula”, a déclaré le porte-parole gouvernemental, Andrew Sesinyi, dans un communiqué sans donner de raison de ce licenciement. Cette décision intervient en pleine période d‘état d’urgence et de confinement pour endiguer la propagation du coronavirus, avec 20 cas signalés dans le pays et un décès.

Au Mali, malgré les difficultés et les menaces liées à la pandémie , UNHAS , le service aérien humanitaire des Nations Unies continue de fournir des vols essentiels à la communauté humanitaire pour atteindre les plus vulnérables.

Au Maroc, près de 142.000 entreprises marocaines, soit 57% des sociétés recensées, ont déclaré avoir arrêté définitivement ou temporairement leurs activités à cause de la pandémie du nouveau coronavirus, selon une enquête officielle publiée mercredi.

Au Niger, allègement du couvre-feu dans la capitale Niamey. Le conseil des ministres a pris les mesures complémentaires ci-après : le renforcement des mesures de contrôle en ce qui concerne l’isolement de la ville de Niamey, l’assouplissement des horaires du couvre-feu à Niamey qui sont désormais fixées de 21h00 à 05h00 du matin (20h00 et 04H00 GMT ).

Le point du mercredi 23 avril

En Afrique du Sud, la ministre des Communications, prise en flagrant délit de violation du confinement anti-coronavirus pour avoir participé début avril à une fête chez des amis, a reconnu sa culpabilité et payé une amende, a appris l’ AFP mercredi auprès de source judiciaire. Stella Ndabeni-Abrahams avait déjà été suspendue de ses fonctions pour deux mois, dont un sans traitement, par le président Cyril Ramaphosa. Elle a plaidé coupable et payé une amende de 1.000 rands (environ 49 euros), selon les services du procureur national. Elle a aussi été citée à comparaître le mois prochain devant un tribunal.

Le Gabon poursuit sa campagne de dépistage massif de la population lancé le 17 avril dernier. Le pays compte à ce jour 156 cas positifs , dont un décès et 16 guérisons.

En RDC , le chef de l’Etat Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila échangent sur la crise sanitaire qui prévaut dans le pays et ailleurs dans le monde. Selon les sites locaux rapportant des informations de la presse présidentielle, la rencontre tenue mardi 21 avril a permis aux deux hommes de lancer un appel à la cohésion nationale dans ce combat pour endiguer le coronavirus. L‘état d’urgence décrété par le chef de l‘État Félix Tshisekedi expire dans 48h. Depuis le 10 mars, le coronavirus fait 25 morts sur les 359 cas officiellement recensés.

Au Maroc, plus de 60 cas de contamination dans la prison de Ouarzazate au sud au pays, a indiqué la direction des prisons du royaume, annonçant que des tests de dépistage étaient en cours pour tous les pensionnaires au sein de l‘établissement.

Le point du mardi 21 avril

En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé mardi un “énorme plan de soutien” économique et social d’un montant de 24,4 milliards d’euros pour soutenir les entreprises et les personnes les plus vulnérables confrontées à la pandémie.

Au Sénégal, La police sénégalaise a annoncé l’interpellation dans la nuit de lundi à mardi de 74 jeunes d’un quartier populaire de Dakar pour violation du couvre-feu instauré contre le COVID -19. “Ils sont 74 jeunes de la Médina à avoir été interpellés entre 20H00 et 06H00 pour non respect du couvre-feu. Ils traînaient dans la rue”, a déclaré à l’ AFP un responsable de la police.

Au Niger, dix manifestants écroués dans une prison de haute sécurité près leur arrestation lors de violentes manifestations à Niamey contre le couvre-feu et l’interdiction des prières collectives pour lutter contre la propagation du coronavirus au Niger, a indiqué mardi la police.

En Sierra Leone, le président Julius Maada Bio se met en quarantaine après avoir été en contact avec un de ses gardes du corps ait été testé positif au COVID -19, selon une déclaration de son porte-parole. M. Maada Bio devrait désormais travailler à domicile selon la présidence qui rassure qu’aucun membre de sa famille n’a montré de symptômes liés au virus. La Sierra leone comptabilise à ce jour 43 cas de personnes testées positives au COVID -19, avec six guérisons et aucun décès. Le président Maada Bio Julius devient le deuxième dirigeant africain qui connaît un isolement, après Eric Keabetswe Masisi du Botswana. Ce dernier a été placé en isolation le 21 mars pour quatorze jours avoir assisté à la prestation de serment de son homologue namibien Hage Geingob en Namibie. À l‘époque, son pays n‘était pas encore infecté, alors que la Namibie enregistrait déjà trois cas.

Au Nigeria, des centaines de garçons font la queue en attendant de monter dans des bus qui les emmeneront loin de Kano. Après avoir noté leur nom et pris leur température, la grande ville du nord du Nigeria évacue ces enfants des rues pour se protéger du coronavirus.

Madagascar : contre l’avis de l’ OMS , le président Andry Rajoelina a lancé lundi son médicament contre le nouveau coronavirus. Il s’agit du Covid-Organics élaboré par l’Institut malgache des recherches appliquées ( IMRA ). Ce traitement présenté sous forme d’une tisane est à “la fois préventif et curatif composé d’artemisia et de plantes médicinales malgaches”.

Le Covid-Organics sera distribué gratuitement à nos compatriotes les plus vulnérables et vendu à très bas prix aux autres.

Tous les bénéfices seront reversés à l’IMRA pour financer la recherche scientifique.

Croyons en notre capacité à faire face et à aller de l'avant.??✌? pic.twitter.com/WlFWXZ2wOC — Andry Rajoelina (@SE_Rajoelina) April 20, 2020

Au Ghana, le confinement imposé depuis trois semaines a été levé lundi. Le chef de l’Etat Nana Akufo-Addo a assuré que grâce à une importante augmentation des capacités de dépistage, la traçabilité des personnes en contact avec les malades et l’ouverture de nouveaux centres de quarantaine, le pays était en mesure de retrouver un semblant de vie quotidienne.

Le point du lundi 20 avril

Au Cameroun, le président Paul Biya fait un don d’une valeur de 2 millards de F CFA . L’annonce a été rendue publique lundi par Paul Atanga Nji précise, ministre de l’Administration territoriale (Minat). La pandémie du coronavirus a déjà touché plus de 1000 personnes dans 9 des 10 régions du pays. Seule la région de l’Extrême Nord résiste à la maladie.

Le Ghana a mis fin lundi à un confinement de trois semaines dans deux régions clés car cette mesure a de “graves” conséquences pour les plus pauvres et les opérations de test se sont améliorées, a déclaré le président Nana Akufo-Addo. Le chef de l’Etat a annoncé la levée des restrictions à la liberté de mouvement dans la capitale Accra et dans la région de Kumasi, dans une allocution télévisée dimanche soir. Il encourage néanmoins la population à porter un masque pour aider à juguler l‘épidémie. Le Ghana a fait état jusqu‘à présent de 1.042 cas confirmés de contamination au nouveau coronavirus, dont neuf morts.

Madagascar : le confinement imposé dans les trois principales villes du pays pour contenir la pandémie de coronavirus sera progressivement levé dès lundi matin, a annoncé dimanche le président Andry Rajoelina, qui a également présenté son “remède” contre la maladie.

La Tunisie prépare une levée progressive du confinement après le 3 mai. L’annonce a été faite dimanche par le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh. Le déconfinement “ciblé et progressif” se fera selon trois paramètres, a indiqué M. Fakhfakh: les secteurs économiques les plus cruciaux seront relancés, et les restrictions de sorties seront adaptées selon l‘âge des personnes et le nombre de cas dans chaque région, a-t-il indiqué sans plus de précision. Pour lutter contre la propagation du COVID -19, le pays a mis place un confinement général depuis le 22 mars.

Au Sénégal, le port du masque est désormais obligatoire durant la période de l‘état d’urgence prévu pour durer au mois jusqu’en début mai, indique un arrêté du ministère de l’Intérieur publié dimanche soir.

Au Zimbabwe, le président du Emmerson Mnangagwa a annoncé dimanche la prolongation pour deux semaines, jusqu’au 3 mai inclus, du confinement national imposé au pays pour enrayer la pandémie de coronavirus. Selon le dernier bilan des autorités, 25 cas de contamination par le COVID -19, dont trois mortels, ont été officiellement enregistrés dans le pays.

Le point du dimanche 19 avril

En Guinée, le secrétaire général du gouvernement guinéen, un proche du président Alpha Condé, est décédé après avoir contracté la maladie du Covid-19 qui a tué “plusieurs hauts cadres de l’Etat” en Guinée, a annoncé dimanche le gouvernement guinéen dans un communiqué.

Au Mali, les populations se sont rendues aux urnes, malgré la présence du nouveau coronavirus qui a déjà touché 216 personnes dont 41 guéries et 13 décédées.

En RDC , le port de masque a été rendu obligatoire à Kinshasa, la capitale. Ainsi en a décidé le gouverneur de la plus grande ville d’Afrique francophone, Gnetiny Ngobila. La mesure prendra effet dès le lundi 20 avril.

Et qui dit que des prophètes n’avaient pas déjà prédit l’arrivée du nouveau coronavirus ? Dans un entretien avec Deon Meyer, l’ AFP révèle que l‘écrivain sud-africain avait fait dans un ouvrage de fiction paru il y a quatre ans des « prémonitions embarrassées » sur le coronavirus. « Quatre ans après la sortie du livre en Afrique du Sud, se replonger dans les détails de son scénario fait froid dans le dos », écrit l’agence française.

Le point du samedi 18 avril

Au Burkina Faso, l’important chef traditionnel sahélien, Ousmane Amirou Dicko, émir du royaume de Liptako, à cheval entre le Burkina, le Mali et le Niger, a appelé samedi à une trêve humanitaire pour éviter la propagation du coronavirus dans une région en proie aux violences jihadistes et intercommunautaires.

Au Nigeria, week-end noir à la présidence de la République. Le directeur de cabinet et principal conseiller du chef de l’État nigérian Muhammadu Buhari, Abba Kyari est décédé dans la nuit de vendredi à samedi, après avoir contracté le nouveau coronavirus.

(From God Almighty we came and to him we shall return)



I condole with Mrs. Kulu Abba Kyari and the entire family of Late Malam Abba Kyari over the death of their husband and father. pic.twitter.com/qwCVMdyS8Y — Aisha M. Buhari (@aishambuhari) April 18, 2020

En Guinée équatoriale, une infirmière a été placée en détention préventive à Malabo pour délit de « violation de secrets » après avoir affirmé que l’hôpital où sont isolés et traités les malades du nouveau coronavirus n’a pas d’oxygène. « Le ministère public a sollicité la prison préventive contre la présumée auteure du délit de violation de secrets, Mme Nuria Obono Ndong Andem », a indiqué jeudi le tribunal de première instance dans son ordonnance, que l’AFP a pu consulter vendredi.

Inculpation vivement contestée par des ONG et des partis de l’opposition qui demandent sa libération « sans condition ».

Le point du vendredi 17 avril

Au Nigeria, plus de 140 personnes ont été présentées devant un tribunal de l’Etat d’Ogun, qui jouxte la capitale économique nigériane, Lagos. Ces prévenus sont accusés de meurtre, cambriolages et violences de rue pendant le confinement imposé pour tenter d’enrayer la propagation du coronavirus, a annoncé la police.

Au Cameroun, Paul Biya a reçu dans son palais, l’ambassadeur Christophe Guilhou. C’est la première apparition publique du chef de l‘État camerounais depuis des semaines.

???? Je viens de recevoir au Palais de l’Unité, l’Ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilhou. Au menu de notre échange de cet après-midi: la gestion de la pandémie COVID-19 au Cameroun, en France et dans le monde.#PaulBiya#COVID19#Covid19Cmr#Cameroun pic.twitter.com/5jN7T8Bovt — President Paul BIYA (@PR_Paul_BIYA) April 16, 2020

En Afrique du Sud, un magnat des mines a été arrêté et déféré devant la justice pour avoir ordonné à ses employés de reprendre le travail en dépit du confinement anti-coronavirus, a-t-on appris de source policière.

Le point du jeudi 16 avril

Au Nigeria, la police est accusée d’avoir tué 18 personnes pour non-respect des mesures inhérentes au confinement décrété pour faire face au nouveau coronavirus qui a déjà touché et 407 personnes et tué 12 autres alors que plus de 128 patients ont déjà recouvré leur santé.

En Libye, le gouvernement reconnu par la communauté internationale a annoncé un confinement général sur toute l‘étendue du territoire, du moins dans la zone qu’il contrôle. « Pendant le confinement, les hypermarchés seront fermés, mais les boutiques et commerces de proximité resteront ouverts entre 5 h 00 et 10 h 00 GMT », indiquait le communiqué instituant la mesure. Le pays d’Afrique compte 48 cas dont 11 malades guéris et un décès.

Le Sénégal a pour sa part prolongé la suspension de tous les vols à destination ou au départ du pays qui compte 314 cas dont 190 guéris et seulement deux morts. Des chiffres grâce auxquels le pays d’Afrique de l’Ouest fait exception en Afrique et même mieux que certains d’autres continents en matière de lutte contre le Covid-19.



Le point du mercredi 15 avril

Le Congo-Brazzaville a enregistré 43 nouveaux cas jeudi, a annoncé l’ OMS . C’est vraisemblablement le chiffre le plus élevé depuis le premier cas détecté en mi-mars dernier. Le pays d’Afrique centrale compte désormais 117 personnes touchées par le virus pour 10 cas guéris et 10 décès.

Et sur la rive gauche du fleuve du Congo, les autorités ont déclaré « craindre le pire » à Kinshasa où l‘épidémie de Covid-19, qui a fait jusqu‘à présent 21 morts dans le pays, « entre dans une phase de croissance exponentielle », dans un communiqué parvenu mercredi à ‘ AFP .

Le président de la Commission de l’Union africaine a exprimé son regret suite à la suspension par les États-Unis de leur contribution à l’ OMS . « La décision du gouvernement américain de suspendre sa contribution financière à l’ OMS est profondément regrettable », a déclaré Moussa Faki Mahamat sur son compte Twitter.

The USgovt decision to suspend funding to WHO is deeply regrettable. Today more than ever,the world depends on WHO’s leadership to steer the global #Covid_19 pandemic response.Our collective responsibility to ensure WHO can fully carry out its mandate, has never been more urgent — Moussa Faki Mahamat (AUC_MoussaFaki) April 15, 2020

Le FMI a approuvé mardi soir des aides d’urgence de 230 millions de dollars (137,6 milliards de francs CFA ) pour le Burkina Faso et le Niger, afin d’aider ces pays sahéliens pauvres à affronter la pandémie de coronavirus.

Le conseil d’administration du FMI a approuvé aujourd’hui un décaissement de 115.3 millions de dollars pour aider le #BurinaFaso à remédier aux conséquences économiques de la #COVID19. https://t.co/hX8AgJPZRd #IMFAfrique pic.twitter.com/yNlphGdGNY — FMI actualites (@FMIactualites) April 14, 2020

En Afrique du Sud, les autorités ont annoncé avoir renforcé le dispositif pour traquer dans les médias et sur les réseaux sociaux les fausses informations qui circulent sur la pandémie de coronavirus.

Le point du mardi 14 avril

En Afrique du Sud, la Banque centrale baisse à nouveau ses taux d’intérêt. Elle a annoncé mardi une nouvelle baisse de son taux d’intérêt de base afin d’atténuer l’impact désastreux de la pandémie de coronavirus sur l‘économie du pays, dont elle prévoit un recul de -6,1% cette année. La réduction de 100 points, la deuxième en moins d’un mois, “fait passer le principal taux à 4,25%”, a précisé l’institution dans un communiqué.

L‘Éthiopie et les Nations unies ont ouvert mardi une plate-forme de transport humanitaire à l’aéroport d’Addis-Abeba pour acheminer des fournitures et des travailleurs humanitaires à travers l’Afrique afin de lutter contre le coronavirus. La plate-forme d’Addis-Abeba est l’une des huit plates-formes humanitaires mondiales mises en place pour faciliter l’acheminement de l’aide dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, selon le PAM .

En Guinée, le port du masque désormais obligatoire. “Tout contrevenant sera empêché de circuler et une taxe de désobéissance civile de 30.000 francs guinéens (2,8 euros) sera infligée”, a déclaré le président guinéen Alpha Condé. Toutes les entreprises, tous les ministères et toutes les ONG nationales et internationales ont été invités à fournir des masques à leurs employés d’ici à samedi.

Au Gabon, le confinement de Libreville et de trois communes limitrophes a débuté lundi dans la sous la surveillance des forces de l’ordre. Le confinement annoncé vendredi dernier par le gouvernement va durer quinze jours. le pays compte à ce jour cas 57 confirmés de COVID -19.

Le roi Mohammed VI du Maroc plaide pour une initiative africaine dans la lutte contre le COVID -19. Le souverain marocain s’est entretenu lundi 13 avril avec les présidents Alassane Ouattara de Côte d’Ivoire et Macky Sall du Sénégal.

Au Nigeria, le confinement a été prolongé pour deux semaines dans les régions les plus touchées du pays, dont l’Etat de lagos, afin de contrôler la propagation du virus.Depuis le 31 mars, les Etats de Lagos,d’Ogun et d’Abuja ont du adopter des mesures strictes de restriction de mouvement, et ont fermé leurs frontières.

19 pays africains pauvres bénéficient d’un allègement immédiat de la dette du FMI . La Directrice générale du Fonds monétaire international ( FMI ), Kristalina Georgieva, a déclaré que la mesure concernait des pays membres au titre du fonds fiduciaire réaménagé d’assistance et de riposte aux catastrophes (fonds fiduciaire ARC ).

Au Soudan, le gouvernement a décrété lundi un couvre-feu total de trois semaines à compter de samedi dans la capitale Khartoum et ses environs, après avoir enregistré la plus importante augmentation du nombre de cas de nouveau coronavirus dans le pays. Le ministère de la Santé a annoncé lundi 10 nouveau cas de maladie Covid-19, soit la plus importante progression à ce jour, ce qui porte le total des personnes infectées à 29. Les décès recensés officiellement sont à ce jour de quatre.

Le point du lundi 13 avril

En RDC , une opération de désinfection des lieux publics a été lancé diamanche à Kinshasa. Pendant dix jours, les pompiers vont assainir plus de 2900 hectares en réponse à l‘épidémie de COVID -19. Depuis le début de l’épidémie déclarée le 10 mars en RDC , le pays a enregistré 235 cas confirmés de coronavirus avec 20 décès, d’après le dernier bilan officiel.

En Afrique du Sud, quatre policiers arrêtés pour participation présumée à un trafic d’alcool, au moment où la vente d’alcool et de cigarettes est interdite, dans le cadre des mesures de lutte contre le coronavirus. Plusieurs débits de boisson fermés ont été pillés en Afrique du Sud depuis l’entrée en vigueur le 27 mars du confinement de 21 jours décrété par le président Cyril Ramaphosa, prolongé jeudi jusqu’au 30 avril.

Le Maroc multiplie les initiatives d’aide aux plus démunis. Le pays déploie dans l’urgence des aides financières avec des systèmes de paiement inédits. Les premiers bénéficiaires ont retiré la semaine écoulée de l’argent dans des distributeurs bancaires après avoir reçu un SMS , grâce à un dispositif spécial mis sur pied par les autorités avec l’aide des banques locales.

En Côte d’Ivoire, Didier Drogba propose son hôpital comme centre de dépistage du coronavirus. La légende du football africaine a présenté dimanche l’hôpital Laurent Pokou (du nom de l’ancien international décédé en 2016) au préfet d’Abidjan Vincent Toh Bi Irie.

Le point du dimanche 12 avril

Au Maroc, livraison des vivres aux mères célibataires dans la ville de Casablanca, la capitale économique. L’association Insaf prévient les bénéficiaires quelques minutes à l’avance par téléphone. Le rendez-vous est pris dans une rue, près de leur domicile.

En Egypte, la police arrête une douzaine de villageois refusant l’inhumation d’une femme morte du nouveau coronavirus, par crainte d‘être contaminé, selon une source sécuritaire. La victime, médecin de 65 ans, a finalement été inhumée samedi dans son caveau familial à Chobra al-Bahou, un village du Delta du Nil.

Au Liberia, le confinement décrété par le président George Weah est peu respecté. Le Liberia de 4,8 millions d’habitants, a, à ce jour, recensé 37 cas de nouveau coronavirus, mais pas de décès.

Au Niger, port du masque obligatoire dans la capitale Niamey.

Le pays totalise depuis le 19 mars 491 cas de coronavirus dont 11 décès, selon un bilan du ministère de la Santé publié samedi.

Depuis quelques jours à Canton, dans le sud de la Chine, des Africains dénoncent de nombreuses discriminations après plusieurs cas positifs au nouveau coronavirus parmi la communauté nigériane.

L’Union africaine a fait part samedi à la Chine de sa préoccupation et convoqué l’ambassadeur chinois à l’UA.

Le point du samedi 11 avril

Au Sénégal, la ville de Dakar va distribuer des denrées alimentaires à sa population. La municipalité a acheté et remis 400 tonnes de riz, et des milliers de packs de sucre, de savon, de gels et de produits nettoyants aux maires des 19 communes qui composent la ville de plus d’un million d’habitants. Et dans la même lignée, le chef de l’Etat Macky Sall a réceptionné le 11 avril les vivres pour la lutte contre le coronavirus au Port de Dakar.

J'ai réceptionné ce jour le premier lot de vivres dans le cadre de l'aide d'urgence alimentaire. C'est aussi l'occasion de saluer le comportement responsable des sénégalais face à la pandémie. Le respect des mesures conforte les efforts du Gvmt dans la lutte contre la #covid19. pic.twitter.com/9bcr4J7Ayo — Macky Sall (@Macky_Sall) April 11, 2020

Au Gabon, le président Ali Bongo invite à nouveau ses citoyens via les réseaux sociaux au respect des règles d’hygiène dans la lutte contre la propagation du coronavirus.

En Angola, Plus de 250 médecins cubains sont arrivés vendredi à Luanda pour aider les autorités angolaises à combattre l‘épidémie de nouveau coronavirus. A ce jour, le pays a enregistré 19 cas confirmés de Covid-19, dont deux décès.

Au Kenya, des blessés lors d’une distribution de vivres dans le quartier pauvre de Kibera. La police selon des témoins aurait fait iusage de gaz lacrymogène blessant plusieurs personnes.

Au Nigeria, une équipe de professionnels de la santé chinoise est arrivée dans le pays, avec du matériel médical d’une valeur d’environ 1,5 million de dollars. Le pays compte plus de 280 cas confirmés de coronavirus et six décès. La faiblesse de son système de santé la rend particulièrement vulnérable.

Le point du vendredi 10 avril

Au Congo, le gouvernement annonce gratuité de l’eau et l‘électricité pour les ménages durant la période de confinement.

Je.dévoile à l'instant les conclusions des travaux de la Coordination nationale de gestion de la pandémie placés sous la haute autorité du Chef de l'État. Plusieurs mesures annoncées dont la gratuité de l'eau et l'électricité pour les ménages durant la période de confinement pic.twitter.com/XmPYb3SAzl — Thierry Moungalla (@ThMoungalla) April 10, 2020

En Afrique du Sud, le président et les membres du gouvernement ont accepté de donner un tiers de leur salaire pour soutenir le fonds national de lutte contre les coronavirus. Le confinement a été prolongé pour deux semaines.

Le Ghana prolonge le confinement dans les deux plus grandes villes du pays à savoir la capitale Accra et Kumasi.

Pour lutter contre le COVID -19, le Burundi s’en remet à Dieu. Fort de cette protection divine, le gouvernement a décidé qu’il n’y aurait pas pour le moment de mesures pouvant porter atteinte “au bon fonctionnement de la vie normale des citoyens”.

La pandémie de coronavirus s’accélère. L’ OMS s’inquiète d’une pénurie de moyens de lutte en Afrique, dont un nombre très restreints de lits en soins intensifs et d’appareils respiratoires.

Le port du masque a été rendu obligatoire dans plusieurs nations comme Bénin, le Maroc, le Cameroun, la Côte d’Ivoire…

Des mesures drastiques sont prises par certains pays sur le continent pour endiguer l‘épidémie (confinement, couvre-feu…). Les autorités par la même occasion déploient la police dans les rues des grandes métropoles pour faire respecter les consignes données.