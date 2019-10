L'avocat de Gbagbo pour la" liberté immédiate" de son client.

Les conditions qui ont présidé à la libération de Laurent Gbagbo le 1er février dernier, à la suite de son acquittement en première instance le 15 janvier 2019 par la CPI sont arbitraires.

C’est substance de la requête déposée à la CPI par la défense de l’ancien président ivoirien.

Elle est favorable à une révision des conditions de sa libération . Assigné à Bruxelles en ce moment, Laurent Gbagbo ne peut se rendre en Côte d’Ivoire.

Dans sa requête de 22 pages dont l’AFP a obtenu une copie, Me Emmanuel Altit, conseil principal de Laurent Gbagbo, demande à la Chambre d’“ordonner la mise en liberté immédiate et sans condition de Laurent Gbagbo” et “de dire qu’il peut être libre d’aller où il le souhaite, par exemple dans son propre pays”.

“Laurent Gbagbo pourrait en effet, à la demande de responsables politiques du pays, être amené à participer à la campagne ou même être amené, par hypothèse, à poser sa propre candidature”, écrit l’avocat.

Fatou Bensouda, la procureure de la CPI a fait appel de l’acquittement de

Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, pour des accusations de crimes contre l’humanité, au cours des violences postélectorales en Côte d’Ivoire en 2010 et 2011….