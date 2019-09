Congo: la mode inspirée des voyages

Quand les gens voyagent, c’est pour différentes raisons: pour le travail, la famille, l’aventure ou peut-être pour chercher l’amour.Comme le disait à juste titre saint Augustin d’Hippone, “le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas en lisent une seule page”.

Pour plusieurs personnes comme moi, nous avons lu pas mal de pages.Mais quelles leçons tirez-vous de votre / safari? Ou que rapportez-vous?

Les Cadeaux.

Le Kenya a été vraiment une source d'inspiration,en visitant Nairobi partout dans la ville c'est marqué Karibu

Ce qui n’est pas le cas pour Roselyne …La créatrice de mode congolaise a ramené dans son pays des idées à fusionner dans sa dernière collection de mode, Karibu, ce qui signifie bienvenue.

“Le Kenya a été vraiment une source d’inspiration,en visitant Nairobi partout dans la ville c’est marqué Karibu, karibu, karibu. c’est vrai que le kenya est un pays tellement chaleureux qu’en rentrant avec les tissus que j’ai acheté là bas, c‘était tellement naturel en utilisant ces tissus là dans la collection que nous avons appelé karibu.” affirme la créatrice de mode et copropriétaire de la marque Emotions by Us.

Pour elle, les tissus kenyans sont uniques, en particulier les couvertures colorées des Massaïs et le kanga, communément appelé leso, qui contiennent des messages écrits audacieux abordant un large éventail de sujets.Notamment Amitié, amour, mariages, entre autres.