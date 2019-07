Accord FMI – Congo : réclamations et moqueries à Brazzaville

Au Congo-Brazzaville, si l’accord avec le FMI fait déjà des heureux en ce qu’il est censé être un « début de solution » à la crise économique, des Congolais réclament ce que leur doit l‘État. D’autres trouvent des mots pour caricaturer le président Sassou.

Un détail qui pourrait interpeller quiconque pénètre dans les bureaux de Jean-Paul Matsima à Brazzaville. Contrairement à plusieurs autres entrepreneurs grands ou petits (épiceries, cybercafés, salons de coiffure, etc.) qui d’après des observateurs ont été obligés de l’acheter, chez M. Matsima, il n’y a pas de portrait de Denis Sassou-Nguesso accroché au mur.

Pas question de tergiverser. Le « vieux » Matsima semble remonté. « L‘État me doit doit 32 milliards de francs CFA (48 millions d’euros)! », accuse l’entrepreneur des BTP qui cite le pont sur la rivière Djouéké (Kindamba, dans la région du Poolau sud-ouest de Brazzaville) comme exemple de travaux non-payés par le Trésor public.

« Je n’ai plus de personnel, à part 15 à 20 personnes. Je ne peux plus les payer », poursuit le vaillant septuagénaire, ancien député natif de Vindza dans la région du Pool, mais battu « contre toute attente » par Aimé Emmanuel Yoka, natif du nord, proche du président Sassou-Nguesso.

Que le vieux Matsima se rassure ! Cette semaine en Conseil des ministres, l’homme fort de Brazzaville a demandé au gouvernement une « évaluation précise de la dette intérieure », pour « procéder à sa liquidation » – « dès que les circonstances le permettront ».

Dans un contexte où le pays est cisaillé par une grave crise déclenchée depuis 2014 en raison de la chute drastique des cours du pétrole, principale source de revenus de l‘État congolais (plus de 80 % du budget national), une restructuration de la dette chinoise a été nécessaire avant que le FMI n’accepte de débloquer 448,6 millions de dollars de crédit sur trois ans pour aider Brazzaville.

« Il était impératif que le Congo obtienne (…) un allégement de la dette auprès de ses principaux créanciers, particulièrement de la Chine », précise le chef de mission du FMI à Brazzaville, Alex Segura-Ubiergo, sur le site de l’institution.

Pour le président de l’union patronale (UNOC), le problème est plus large. « Le gouvernement reste pléthorique avec des gens qui sont soupçonnés par le peuple congolais de mauvaise gouvernance et de détournement de fonds publics », avance El Hadj Abdoulaye Djibril Bopaka, président de l’UNOC.

Lui qui fait partie de ceux-là qui ont été aux avant-postes pour encourager Sassou à changer la constitution pour briguer un troisième mandat présidentiel afin de poursuivre et parachever son « ambitieux programme de développement intégral du Congo ».

La “Nyongologie” ou l’art de la dette

Mais il n’y a pas que l’establishment qui rumine sa colère face à la crise. Et ce qui fait le plus mal dans la rue, c’est le rythme d’endettement du Congo. « En 2010, nous avons accédé au statut pays pauvre très endetté. Ce qui signifie que nous avons bénéficié d’un effacement à 80 % de la dette. D’où vient-il qu’en moins de dix ans, on ait contracté une dette de plus de 6 000 milliards de francs CFA (plus de 10 millions de dollars) ? », s’interroge un étudiant de Pointe-Noire, relayant le discours de l’opposition.

Et faute de réponse, place à la colère et à la moquerie. « Regardez ce spécialiste en nyongologie ! » , s’exclame le jeune Yan du quartier Loandjili à Pointe-Noire. Détrompez-vous, Nyongologie n’existe pas dans le dictionnaire français. C’est plutôt un néologisme tiré du mot « Nyongo » qui signifie dette en lingala. « Sassou est donc un fieffé nyongologue ! », déduit Jeancy, l’ami de Yan.

Un discours visiblement symptomatique de ce que l’accord du Congo avec le FMI, malgré ses lendemains « meilleurs » n’est pas du goût de tout le monde. D’après le site sacer-infos.com, à Makoua et Owando, au nord, bastion de Sassou-Nguesso, la force publique aurait arrêté des personnes ayant traité le chef de l‘État congolais de nyongologue.

En outre, dans sa note de position, Publiez ce que vous payez (PCQVP), une coalition d’ONG oeuvrant à la transparence dans la gouvernance, a récemment déploré le fait que cet accord avec le FMI a été signé « sans que toutes les questions relatives à la transparence aient été soldées, notamment la garantie sur le rééchelonnement de la dette avec la Chine, le mécanisme du fonctionnement du compte EXIM Bank, les discussions sur la restructuration de la dette des traders Trafigura et Glencore etc ».

C’est dire que le satisfecit de l’institution de Bretton Woods procède des réformes « cosmétiques », déduit PCQVP.

Comme quoi, au Congo-Brazzaville, tous les mots sont désormais de mise pour décoiffer le premier et unique général d’armées du Congo Denis Sassou-Nguesso 75 ans dont 33 au pouvoir (1979-1992 et 1997 à nos jours). Et tout ça, à cause de la crise !