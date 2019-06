Petites histoires de la CAN : Juma Mkambi, le Tanzanien dont on va se souvenir

En regardant le match de leur équipe nationale cet après-midi contre le Sénégal, des Tanzaniens témoins de la Coupe d’Afrique des nations de 1980 penseront forcément à l’ancien attaquant Juma Mkambi. Voici pourquoi.

Dans le cadre de la première journée du groupe C de la 32è CAN qui se joue du 21 juin au 19 juillet en Égypte, la Tanzanie croise le fer à 16 h TU avec le Sénégal au Stade du 30 juin de la Défense aérienne au Caire.

Mais, avant ou après ce match, le public tanzanien se souviendra sans doute de l’auteur du premier but tanzanien en CAN. C‘était le samedi 8 mars 1980 à Surulere stadium, à Lagos, contre le Nigeria, pays hôte. Logées dans le groupe A avec les Green Eagles (surnom du Nigeria à l‘époque), les Étoiles du Kilimandjaro découvraient la CAN.

Menée à la première période, la Tanzanie revint sur l’aire de jeu avec la volonté de remonter les deux buts nigérians marqués par Mudashiru Lawal à la 11è et Ifeanyi Onyedika à la 35è. Ayant reçu une longue passe de l’un des milieux de terrain, Juma Mkambi élimine le libéro nigerian, Tunde Bamidele et loge le ballon dans la cage de Best Ogedegbe.

Malheureusement pour les étoiles du Kilimandjaro, Segun Odegbami marqua le troisième but nigérian à la 85è minute. Battue 3 – 1, la Tanzanie perdit son deuxième match 2-1 devant l‘Égypte d’un certain Hassan Shehata (buteur à la 32è minute). Le nul vierge (0 – 0) face à la Côte d’Ivoire permit à Mkambi et ses coéquipiers de rentrer au pays avec un point dans la gibecière.

Mais, pour cette deuxième participation, les adversaires de la Tanzanie ne sont plus les mêmes. Et le staff sait que ses protégés dont le capitaine viennent avec l’ambition de se hisser le plus haut possible, même si l’adversaire du jour s’appelle Sénégal avec de gros calibres.

« Quand on est en compétition, on doit surtout croire en nous-mêmes. On sera dans de bonnes conditions demain pour jouer d‘égal à égal avec le Sénégal », a déclaré vendredi, le Nigérian Emmanuel Amunike, sélectionneur des Étoiles du Kilimandjaro.