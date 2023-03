Ghana : Kamala Harris promet de l'aide et des investissements

La vice-présidente américaine Kamala Harris a fait l'éloge lundi du président ghanéen Nana Akufo-Addo pour ses "principes démocratiques" lors d'une rencontre avec ce dirigeant ouest-africain qui fait face à un mécontentement croissant en raison de l'inflation et à de nouvelles inquiétudes concernant la sécurité régionale.

Kamala Harris vient d'entamer un voyage d'une semaine sur le continent, qui la conduira également en Tanzanie et en Zambie, dans le cadre d'un effort concerté visant à élargir l'influence des États-Unis à un moment où la Chine et la Russie ont des intérêts bien ancrés en Afrique.

Lundi, la vice-présidente américaine a été accueillie dans le palais présidentiel ghanéen, où elle a promis de contribuer à la sécurité du pays et d'y accroître les investissements.

"En tant que président du Ghana, vous avez été très courageux et avez défendu les principes démocratiques", a déclaré Kamala Harris à M. Akufo-Addo. "Je vous remercie pour l'amitié que vous avez offerte aux États-Unis".

Avant la pandémie de Covid-19, M. Akufo-Addo dirigeait l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde. Cependant, le coût de la nourriture et des autres produits de première nécessité est monté en flèche, et le pays est confronté à une crise de la dette alors qu'il a du mal à effectuer ses paiements.

En outre, des combats sporadiques se sont multipliés dans le nord du Ghana, qui borde le Burkina Faso et le Sahel, une région où des ramifications locales d'Al-Qaïda et du groupe État islamique ont opéré. Akufo-Addo a qualifié le terrorisme de "poison" qui se répand en Afrique de l'Ouest, rendant la région instable. "Nous passons beaucoup de nuits blanches à essayer de nous assurer que nous sommes protégés ici", a-t-il déclaré à la vice-présidente américaine.

M. Akufo-Addo a appelé à la solidarité alors que des pays comme le Ghana s'efforcent de remettre leur économie "sur les rails". Il s'est également inquiété du fait que les investisseurs privés américains ont tendance à négliger le pays. "Nous voulons être en mesure de changer cette dynamique".

Kamala Harris annoncera une aide américaine de 139 millions de dollars pour le Ghana, selon son bureau. Une partie de cette somme devra être approuvée par le Congrès, ce qui pourrait s'avérer difficile dans un contexte de fortes divergences partisanes sur le budget fédéral. Le département du Trésor prévoit également d'envoyer un conseiller à Accra pour aider à gérer la lourde dette du pays.

D'autres programmes visent à réduire le travail des enfants, à améliorer les prévisions météorologiques, à soutenir les musiciens locaux et à lutter contre les épidémies.