Botswana : l'ex-président Ian Khama appelle au changement de régime

Entre l’ancien président botswanais Ian Khama et son successeur Mokgweetsi Masisi, les couteaux restent tirés. L’ex-président exilé considère l’actuel de l’Etat comme une menace pour le Botswana dont la démocratie est citée en exemple. Et dit travailler pour sa défaite lors des élections présidentielles de l’année prochaine.

Exilé en Afrique du Sud depuis 2021, soit 3 ans après départ du pour, Ian Khama a annoncé son intention de rentrer au bercail pour mieux préparer la chute par les urnes de l’actuel régime.

"Ils craignent que j'aie encore beaucoup d'influence sur les Botswanais et que je puisse les influencer, même s'ils n'ont pas besoin d'être influencés, car ils ont déjà pris la décision de changer de régime", a déclaré Ian Khama.

En 2018, au terme de ses deux mandats constitutionnels, Ian Khama quittait le pouvoir. Et désignait Mokgweetsi Masisi, son adjoint comme dauphin. Une décision qu’il regrette depuis.

"Je dois réparer l'erreur que j'ai commise en désignant Masisi comme mon successeur, et il est important qu'avant les élections, j'essaie de m'associer aux autres partis pour faire en sorte que lui et son parti soient écartés.’’ Et d'ajouter : "C'était une énorme erreur, que nous regrettons tous, car il a totalement sapé la démocratie, les droits de l'homme, l'État de droit et s'est immiscé dans le système judiciaire.''

Lorsqu'il s'est retiré du pouvoir, l'ancien officier supérieur de l'armée a déclaré qu'il avait l'intention de se consacrer à des activités caritatives et à l'agriculture, et que la politique ne faisait pas partie de ses préoccupations.

"Lorsque j'ai quitté le pouvoir, j'avais l'intention de quitter complètement la politique, mais je suis maintenant plus impliqué dans la politique que lorsque j'étais président, car je suis déterminé à faire en sorte que cet homme (Masisi) s'en aille", a-t-il déclaré.

Le 29 décembre dernier, le Botswana a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de l’ancien président Ian Khama, pour possession illégale d'armes à feu.

Dans un discours prononcé lors d'un rassemblement du BDP au pouvoir dans le district natal de Khama, fin janvier, Masisi s'est montré réconciliant.

"Je prie Dieu pour que nous nous rencontrions à un moment donné... pour nous demander mutuellement pardon", a déclaré le président