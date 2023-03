Kenya : interdiction de manifester lundi, Odinga maintient son appel à défiler

Nouvelle épreuve de force en perspective au Kenya: le leader de l'opposition Raila Odinga a maintenu son appel à descendre dans la rue lundi, peu après l'annonce par le chef de la police de l'interdiction de ces nouvelles manifestations contre la vie chère.

"Je demande à nos partisans et à tous les Kényans de sortir et de se joindre aux manifestations pacifiques", a déclaré M. Odinga dimanche lors d'un office religieux, avant de défier directement le président William Ruto.

"Je veux dire à M. Ruto et (au chef de la police Japhet) Koome que nous ne nous laisserons pas intimider", a-t-il ajouté. "Nous n'allons pas craindre les gaz lacrymogènes et la police".

Peu avant, le chef de la police avait assuré que ses services n'allaient pas permettre "de manifestations violentes", affirmant que les manifestations prévues lundi par l'opposition "sont illégales et ne seront pas autorisées".

Raila Odinga avait exhorté dans la semaine les gens à descendre dans la rue chaque lundi et jeudi pour protester contre la hausse du coût de la vie au Kenya.

Les manifestations de lundi dernier – qui n'étaient pas non plus autorisées par la police – avaient dégénéré. La police anti-émeute avait tiré des gaz lacrymogènes et utilisé des canons à eau contre des manifestants qui lançaient des pierres et incendiaient des pneus.

Un étudiant a été tué par les tirs de la police tandis que 31 policiers ont été blessés dans ces heurts à Nairobi et dans des bastions de l'opposition dans l'ouest du Kenya.

Plus de 200 personnes ont été arrêtées, dont plusieurs hauts responsables politiques de l'opposition, tandis que le convoi d'Odinga a été la cible de gaz lacrymogènes et des canons à eau.

"Il devrait me faire face"

"Vous avez tous vu ce qui s'est passé la semaine dernière et nous ne permettrons pas que cela se reproduise lorsque des hooligans viennent en ville pour piller et détruire les biens et les entreprises des gens", a déclaré Japhet Koome.

Les conséquences des manifestations de lundi dernier ont été chiffrées: le vice-président Rigathi Gachagua a évalué à 15 millions de dollars les pertes pour le pays.

Nairobi de son côté a perdu plus de la moitié de ses recettes journalières, car les habitants sont restés à distance du quartier central des affaires, a déclaré le gouverneur de la ville, Johnson Sakaja.

Il s'agissait des premières violences notables depuis que le président William Ruto a pris ses fonctions il y a six mois après avoir battu Raila Odinga, lors d'un scrutin que son rival qualifie de "volé".

De nombreux Kenyans ont des difficultés à se nourrir et luttent contre les prix élevés des produits de base. L'inflation a atteint 9,2% en février, selon le gouvernement, et la sécheresse record qui sévit dans la région a laissé des millions de personnes sans ressource et nourriture.

Pendant la campagne électorale, M. Ruto s'est affiché comme le champion des opprimés et a promis d'améliorer le sort des Kényans ordinaires. Il a toutefois supprimé les subventions pour le carburant et la farine de maïs, un aliment de base.

William Ruto, qui quitte le pays dimanche pour un voyage en Europe, avait appelé jeudi le chef de l'opposition à mettre fin aux protestations: "Je dis à Raila Odinga que s'il a un problème avec moi, il devrait me faire face et arrêter de terroriser le pays".