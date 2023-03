Le Rwanda annonce la libération de Paul Rusesabagina

Paul Rusesabagina va recouvrer sa liberté. Le héros du film hôtel Rwanda avait été condamné en septembre 2021 à 25 ans de prison pour terrorisme par la justice rwandaise.

Mais il ne sera resté finalement en prison que pendant un peu plus de 900 jours. Sa peine a été commuée par le président rwandais. Les peines de ses 19 coaccusés ont aussi été commuées. Selon l’annonce faite vendredi par Kigali.

"Il y a aucun doute sur le fait que les infractions ont été commises. Il n’y a aucun doute sur le fait la procédure a été bien respectée, et il y a aucun doute que monsieur Rusesabagina avait été condamné parce qu’il le méritait. Sur ce point il y a aucun doute. Aujourd’hui il est libéré parce que la loi le permet. Et il ne faut pas oublier non plus que si vous rechutez et vous retomber dans les mêmes infractions, vous reprenez la peine et d’un autre coté pour les victimes, si vous avez été condamné à payer une amende, à ce moment-là, les amendes ça reste. ", explique Alain Mukuralinda, porte-parole adjoint du gouvernement rwandais.

Paul Rusesabagina, 68 ans avait été accusé d'être le cerveau d'attaques menées par le Front de libération nationale (FLN), au Rwanda en 2018 et 2019. Sa libération a été facilitée par les Etats-Unis et le Qatar. L’opposant doit d’ailleurs s’envoler pour Doha ce samedi après sa sortie de prison.

En 2018, dans une vidéo, il estimait "le moment venu pour nous d'utiliser tous les moyens possibles pour amener le changement au Rwanda, car tous les moyens politiques ont été tentés et ont échoué".

Il était réapparu au Rwanda en août 2020, après près de 25 ans d'exil, en uniforme rose de prisonnier, menottes aux poignets, après ce qu'il avait dénoncé comme un "enlèvement" .

Le film "Hôtel Rwanda" du réalisateur Terry George, sorti en 2004, relate comment cet Hutu modéré a sauvé plus de 1 000 personnes durant le génocide de 1994 qui a fait 800.000 morts, principalement des Tutsi, lorsqu'il était directeur de l'Hôtel des Mille Collines à Kigali.