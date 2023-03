Kenya : la communauté LGBT en danger ?

Alors que des pays est-africains durcissent leurs lois contre l’homosexualité, un climat de peur s’installe au sein de la communauté LGBTQ au Kenya. La commission nationale des droits des gays et lesbiennes du pays a enregistré 117 attaques visant cette communauté en février contre 78 en janvier.

Les activistes dénoncent ce qu’ils appellent une campagne d’homophobie parrainée par l’Etat. C’est dans ce contexte que la Cours Cour suprême du Kenya a rejeté une requête visant à interdire les groupes de pression LGBTQ.

Une décision qui a suscité la colère dans le pays. Mais elle a été perçue comme une petite victoire par les homosexuels.

"Le tribunal a pris une bonne décision en nous acceptant tels que nous sommes, nous savons que les tribunaux nous reconnaissent, mais le principal problème reste notre président. Il a refusé de reconnaître la communauté LGBTQ au Kenya. Nous devons donc vivre cachés’’, explique Jasmine Nelima , Lesbienne.

Difficile donc de vivre pleinement sa vie amoureuse dans ce contexte. Mais pas que, au quotidien, les membres de la communauté subissent de plus en plus des violations de leurs droits.

"Mon bailleur m'a demandé de libérer la maison. A cause des visites de mes amies lesbiennes et gays. Ce n'est pas à cause du bruit mais parce que je reçois mes amies. Pourtant je paie mon loyer à temps. Je ne comprends donc pas pourquoi mes droits ne sont pas respectés. Et je ne sais plus où aller, je n’ai plus où vivre. Chaque fois que je trouve un nouvel emplacement, je suis expulsée. Ma seule requête est que nous soyons acceptés tels que nous sommes et que l'on nous accorde nos droits, nos droits entant qu’humain.’’, explique-t-elle.

Le président kényan, William Ruto, élu en août dernier, a déjà balayé l’éventualité des mariages entre personnes de même sexe. Au Burundi, le président Evariste Ndayishimiye a exhorté la population à "maudire ceux qui se livrent à l'homosexualité''.

La répression s'est étendue aux écoles, les gouvernements du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie s'étant engagés à mettre un terme à la prétendue diffusion de la sensibilisation aux LGBTQ parmi les étudiants.