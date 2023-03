L'orchestre Chineke prône la diversité ethnique dans la musique classique

Après plus de trente ans passés dans l'industrie de la musique classique, la contrebassiste britannique Chi-chi Nwanoku a commencé à se poser la question qui la préoccupait depuis des années : Pourquoi était-elle toujours la seule musicienne noire sur scène ?

"Pourquoi n'ai-je jamais posé la question à personne ? Pourquoi n'en avons-nous jamais parlé ?", se demande-t-elle. "Était-ce que j'étais tolérée ou les gens n'en avaient-ils tout simplement pas conscience ?"

"Ou bien les gens étaient-ils d'accord avec le statu quo ?

En 2015, Mme Nwanoku a joué un rôle de premier plan dans la création d'un avenir plus diversifié pour la musique classique qui, des musiciens aux chefs d'orchestre en passant par le répertoire, est traditionnellement très blanche.

Elle a fondé Chineke, le premier orchestre professionnel européen majoritairement noir et ethniquement diversifié, qui a joué cette semaine dans la prestigieuse salle David Geffen du Philharmonique de New York, au Lincoln Center de Manhattan.

Ce concert s'inscrivait dans le cadre de leur première tournée nord-américaine, très attendue - elle faisait partie des nombreuses représentations que la pandémie a repoussées - qui comprenait des étapes à New York, Ottawa, Toronto, Boston, Worcester et Ann Arbor.

Le concert de New York comprenait la Symphonie n° 1 de la compositrice pionnière Florence Price, ainsi qu'une interprétation du Concerto pour clarinette de Mozart avec Anthony McGill, clarinette solo du New York Phil.

Ouvrir les portes

Chineke !, dont le siège est à Londres, fait écho à des efforts similaires aux États-Unis, notamment à l'organisation Sphinx, basée à Détroit, qui promeut la représentation des artistes noirs et latinos dans la musique classique.

Pourtant, la League of American Orchestras, qui représente les orchestres professionnels et amateurs à travers les États-Unis, a constaté dans une étude de 2014 sur la diversité que seulement 1,4 % des musiciens d'orchestre étaient noirs - et il n'y a guère de raisons de croire que les choses ont beaucoup changé.

"Parce que la grande majorité des orchestres américains ne sont pas individuellement transparents en ce qui concerne les données raciales et ethniques de leurs artistes, nous ne connaissons pas le pourcentage d'artistes orchestraux noirs dans nos orchestres aujourd'hui", écrit le Black Orchestral Network, un collectif de musiciens noirs issus de plus de 40 orchestres, lancé en 2022.

"De notre point de vue, cependant, nous avons constaté peu de progrès significatifs.

C'est ahurissant pour Nwanoku, qui a déclaré lors d'une pause de répétition qu'"il me semble que les seuls collègues de couleur que je vois qui ont un emploi dans un orchestre dans ce pays sont ceux qui sont exceptionnels".

"Nous devons être bien meilleurs pour qu'on nous donne du travail."

Nwanoku estime que, pour les jeunes en particulier, le fait de voir des visages plus diversifiés sur scène est "une porte qui s'ouvre immédiatement".

"C'est la chose la plus incroyablement gagnante que de se sentir représenté sur une scène", dit-elle. "Même si, lorsque vous passez devant la salle pour acheter un billet, vous ne voyez personne qui vous ressemble, vous vous sentez immédiatement mal à l'aise.

"Mais quand vous voyez des gens qui vous ressemblent dans n'importe quel endroit - au supermarché, à la gare, dans une salle de concert, au cinéma - vous sentez immédiatement que c'est un endroit où je peux entrer en toute confiance", a poursuivi Mme Nwanoku.

"On peut être ce que l'on voit.