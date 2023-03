Ouganda : à Bwindi, le tissage de paniers une solution à la misère des femmes

Lorsque Evace Kemigisha s'est mariée à Robert Kanaama il y a 25 ans, elle ne savait pas qu'il lui reviendrait à elle seule la charge de s'occuper de leurs neuf enfants.

Tout comme elle, beaucoup d'autres femmes originaires de Bwindi dans le sud-ouest de l'Ouganda sont confrontées au chômage, à la pauvreté et au VIH. Pour améliorer leurs conditions de vie précaires, ces femmes ont rejoint l'organisation Ride 4 a woman. Ici, elles tressent des paniers qui sont ensuite revendus aux touristes qui visitent la région.

Grâce à son activité, Evace est plus indépendante : je vis toujours avecc mon mari, raconte-elle mais celui-ci ne subvient pas du tout aux besoins de la famille. Il a même sombré dans l'alcoolisme. J'arrive à soutenir la famille de toutes les manières possibles.

Comme son nom l'indique, Ride 4 a Woman a d'abord formé des réparateurs de bicyclettes, qui louaient leurs deux-roues aux touristes, mais cette activité n'était pas suffisamment lucrative en raison du terrain vallonné. C'est alors que sa fondatrice Evelyn Rubarema a imaginé cette activité plus laborieuse mais bénéfique qu'est, le tressage de paniers. Formée au tourisme et à l'hôtellerie, son objectif est de permettre aux 300 femmes inscrites de scolariser leurs enfants.

"Sans l'éducation, je ne serais pas retournée dans ma communauté pour aider les femmes et ma propre communauté. J'ai donc réfléchi à la possibilité de faire cela dans une communauté et d'éduquer davantage de personnes, ce qui aiderait les membres de la communauté. C'est le seul moyen de lutter contre la pauvreté et les violences domestiques" a souligné Evelyn Rubarema.

Ces femmes misent sur le secteur du tourisme, qui contribue à hauteur de 7,7 % au PIB de l'Ouganda. En moyenne, une femme gagne 2 dollars par jour pour la confection de paniers.

Selon la Banque mondiale, toute personne vivant avec moins de 2,15 dollars par jour est considérée comme très pauvres. L'espoir ici est que les familles puissent sortir de cette catégorie.