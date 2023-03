Mali : hausse de 54% du nombre de tués en 2022, selon la MINUSMA

La mission de l'ONU au Mali, la Minusma, a rapporté mercredi qu'un total de 347 violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire ont été perpétrées au Mali du 1er octobre au 31 décembre 2022.

La Minusma a expliqué dans son rapport trimestriel que 64% de ces violations ont pris la forme de violences contre les civils et ont été commises par les organisations terroristes "État islamique" (EI), le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (affilié à Al-Qaïda au Sahel) et d'autres factions similaires.

Ces violations ont principalement touché les zones de Bandiagara (103), Gao (80) et Ségou (46), suivies notamment par Ménaka (43), Mopti (42), San (12) et Douentza (9), toutes situées à l'est de Bamako et à proximité de la frontière avec le Burkina Faso.

La Minusma a également considéré que la junte militaire qui gouverne le Mali a fait des efforts pour lutter contre l'impunité et a noté la signature, le 23 novembre, d'un décret prévoyant l'indemnisation des victimes de graves violations des droits de l'homme.

Le Mali est en proie à une profonde crise sécuritaire, des groupes djihadistes fidèles à Al-Qaïda et à l'État islamique opérant sur son territoire, dont une partie n'est pas contrôlée par la junte militaire.