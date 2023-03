Début du mois sacré du Ramadan pour les musulmans

Les musulmans du monde entier entament ce jeudi le mois sacré du ramadan, destiné à les rapprocher de Dieu et à leur rappeler les souffrances des moins fortunés.

Pendant les 30 prochains jours, ils s'abstiendront de manger, de boire, de fumer et d'avoir des relations sexuelles de l'aube au coucher du soleil, afin d'acquérir une plus grande conscience de Dieu.

Les croyants sont également invités à acquitter une aumône pour les pauvres et à consacrer plus de temps à la lecture du Coran. Nombre d'entre eux observeront plus strictement les prières.

Pour les musulmans, le ramadan -un des cinq piliers de l'Islam- est le mois au cours duquel les premiers versets du Coran ont été révélés au prophète Mahomet, il y a plus de 1 400 ans.

Cette année, nombreux sont ceux qui auront du mal à s'offrir les plaisirs de la fête en raison de la flambée des prix, alimentée en partie par la guerre en Ukraine.