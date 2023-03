Afrique du Sud : une expo sur la relation entre l'Homme et la nature

En Afrique du Sud, une exposition d’art met en lumière les liens destructeurs entre l'homme et la nature.

Ces installations sont signées par l’artiste photographe américain Roger Ballen, réputé pour ses travaux qui poussent à la réflexion sur la psyché humaine.

_"Ce que nous essayons de documenter, c'est l'expérience initiale des safaris et de la chasse en Afrique, plus ou moins entre 1870, 1880, 1920 et 1930.[...]_Ce que nous essayons de documenter, c'est l'expérience initiale des safaris et de la chasse en Afrique, plus ou moins entre 1870, 1880, 1920 et 1930. "

L'exposition explore la relation "antagoniste" entre l'homme et la nature, et en particulier la décimation de la faune et de la flore africaines.

Selon le Fonds mondial pour la nature, le nombre d'animaux sauvages sur le continent a chuté de 66 % depuis 1970. Du rhinocéros noir au pangolin, de nombreuses espèces sont aujourd'hui gravement menacées.

L'exposition fait un zoom sur "l'âge d'or" de la chasse en Afrique, vers la fin du XIXe siècle, lorsque, selon le photographe, "le problème a commencé".

Des extraits du voyage de chasse de l'ancien président américain Theodore Roosevelt en 1909, au cours duquel plus de 11 000 animaux ont été tués à des fins de catalogage, sont notamment diffusés.

"Nous espérons que l'exposition fera une profonde impression sur les gens, qu'ils comprendront mieux l'histoire de ce qui s'est passé et qu'ils seront mieux stimulés psychologiquement par mon travail. Il s'agit donc d'un double enjeu : historique, c'est ce qui s'est passé ici, n'est-ce pas terrible ? Et psychologique, ce qui est l'esthétique de Roger Ballen" a ajouté l'artiste.

Intitulée "End Of The Game" fin du jeu, l’exposition est la première à être accueillie par l'Inside Out Centre for the Arts de Ballen, qui vient d'ouvrir ses portes dans une banlieue aisée de Johannesburg.

Le photographe espère que cet espace contribuera à dynamiser la scène culturelle de la ville sud-africaine et deviendra une étape pour les touristes qui traversent la ville en direction des parcs animaliers.