Quel est le Top 10 des pays africains les plus heureux ?

La liste des pays les plus heureux du monde a été publiée, mettant en lumière les nations où les gens jouissent des niveaux les plus élevés de bien-être et de satisfaction dans leur vie.

Le World Happiness Report, une publication du Réseau des solutions pour le développement durable des Nations unies, a utilisé une analyse statistique pour déterminer les pays les plus heureux du monde.

Le classement tient compte d'une série de facteurs économiques, sociaux et environnementaux et donne un aperçu de ce qui fait d'un pays un endroit où il fait bon vivre.

Selon les auteurs du rapport, la mesure du bien-être subjectif continue de s'appuyer sur trois principaux indicateurs de bien-être : les évaluations de la vie, les émotions positives et les émotions négatives (décrites dans le rapport comme les affects positifs et négatifs). Les classements du bonheur se fondent sur les évaluations de la vie, qui constituent la mesure la plus stable de la qualité de vie des individus.

Evaluations de la vie

Le Gallup World Poll, qui reste la principale source de données de ce rapport, demande aux personnes interrogées d'évaluer leur vie actuelle dans son ensemble en utilisant l'image d'une échelle, la meilleure vie possible pour eux étant un 10 et la pire possible un 0. Chaque personne interrogée fournit une réponse numérique sur cette échelle, appelée échelle de Cantril.

En général, environ 1 000 réponses sont recueillies chaque année pour chaque pays. Des pondérations sont utilisées pour construire des moyennes nationales représentatives de la population pour chaque année dans chaque pays.

Émotions positives et négatives

L'affect positif est donné par la moyenne des réponses individuelles par oui ou par non à trois émotions : le rire, le plaisir et l'intérêt. L'affect négatif est donné par la moyenne des réponses individuelles par oui ou par non à trois émotions : l'inquiétude, la tristesse et la colère.

Les évaluations de la vie constituent la mesure la plus instructive pour les comparaisons internationales, car elles rendent compte de la qualité de vie d'une manière plus complète et plus stable que les rapports émotionnels fondés sur les expériences quotidiennes.

Les évaluations de la vie diffèrent davantage entre les pays que les émotions et s'expliquent mieux par les expériences de vie très différentes d'un pays à l'autre. Les émotions d'hier s'expliquent bien par les événements de la journée sur lesquels porte la question, tandis que les évaluations de la vie reflètent plus étroitement les circonstances de la vie dans son ensemble.

Les émotions positives sont plus de deux fois plus fréquentes (moyenne mondiale de 0,66) que les émotions négatives (moyenne mondiale de 0,29), même au cours des trois années COVID 2020-2022.

Voici les 10 pays les plus heureux d'Afrique :