ONU : l'humanité "vampirique" a "brisé le cycle de l'eau"

La grande conférence de l'Organisation des Nations Unies sur l'eau a débuté mercredi à New York.

La cérémonie d’ouverture, qui s’est déroulée à l’occasion de la journée mondiale de l’eau le 22 mars, a été marquée par un appel urgent du secrétaire général de l’ONU à gérer durablement "la ressource la plus importante du monde".

"L'eau est un droit de l'homme - et un dénominateur commun du développement pour façonner un avenir meilleur. Mais l'eau est en grande difficulté. ....Nous avons rompu le cycle de l'eau, détruit les écosystèmes et contaminé les nappes phréatiques. Près de trois catastrophes naturelles sur quatre sont liées à l'eau. Une personne sur quatre vit sans services d'eau gérés en toute sécurité ou sans eau potable. Et plus de 1,7 milliard de personnes n'ont pas accès à des installations sanitaires de base" a ajouté António Guterres, Secrétaire général des Nations unies.

Le rapport mondial des Nations unies sur la mise en valeur des ressources en eau (2023) a été publié la veille de l’événement.

Il brosse un tableau sombre de l'énorme fossé qui doit être comblé pour atteindre les objectifs de l'ONU visant à garantir l'accès de tous à l'eau potable et à l'assainissement d'ici à 2030.

"Une étude réalisée en 2022 par l'université de Californie à Los Angeles a estimé que près de la moitié de la population mondiale souffrira d'un grave stress hydrique d'ici à 2030. Il s'agit d'une crise qui touche les populations du monde entier et qui exige des mesures concrètes. C'est pourquoi je suis fier d'annoncer que les États-Unis s'engagent à consacrer 49 milliards de dollars à des investissements équitables et résistants au changement climatique dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, chez eux et dans le monde entier. Ce chiffre important devrait montrer à quel point nous prenons au sérieux la sécurité de l'eau" a déclaré Linda Thomas-Greenfield, ambassadrice des États-Unis auprès des Nations unies.

La conférence de l'ONU sur l'eau, durera trois jours. Des questions liées à la protection des écosystèmes aquatiques, à l'amélioration de la gestion des ressources en eau, à l'augmentation de la réutilisation de l'eau et à la promotion de la coopération transfrontalière en matière d'utilisation de l'eau.