Les Libyens se préparent au Ramadan et à la privation de café italien

Amateurs de café, les Libyens sont de plus en plus nombreux à délaisser le traditionnel café arabe pour des boissons caféinées plus sophistiquées, vestiges de la colonisation italienne.

Espressos et macchiatos font partie intégrante du quotidien des Libyens, qui vont pourtant devoir s’en passer pendant le mois de jeûne du Ramadan qui doit commencer cette semaine.

Les musulmans pratiquants devant s’abstenir pendant toute cette période de boire et de manger de l’aube au crépuscule.

_"L'ancienne génération aime toujours le café arabe, mais les jeunes commandent surtout des expressos ou des macchiato. Si certains jeunes n'aiment plus le café arabe, d’autres aiment toujours en boire" a expliqué_Mohamed Zourgani, propriétaire d'un café dans la vieille ville de Tripoli. Le commerçant ne craint pas que les affaires ralentissent à cause du jeûne et prédit déjà qu’elles se concentreront le soir immédiatement après la rupture du jeûne.

_"Vous verrez que le café fait partie de tous les repas. Pendant le Ramadan, le café est sur toutes les tables d'iftar. C'est essentiel dans notre culture." a déclaré_Ali Khawaja, un habitant de Tripoli.

L'Italie a laissé une marque culturelle profonde sur la Libye, le seul pays arabe qu'elle a colonisé.

Le centre de Tripoli est parsemé de nombreux cafés, allant de minuscules kiosques à de grandes salles, tous équipés de machines à expresso italiennes sophistiquées.

Alors que le café fait partie intégrante de la vie quotidienne en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, Abdel Basset Hamza, propriétaire d'un magasin de bagages dans la vieille ville de Tripol, se vante que la Libye se distingue de ses voisins : "Si vous commandez un macchiato à Tunis, vous ne trouverez pas de magasin qui le prépare comme le font les Libyens, parce que nous l'avons appris des Italiens. Les Libyens font le café à l'italienne. Si vous vous promenez à Tunis, vous ne trouverez pas de café de cette qualité fait de cette manière avec de telles machines (italiennes)".

Lorsque l'Italie a occupé la Libye, anciennement sous domination ottomane, en 1911, la culture du café du pays a pris une nouvelle tournure, les espressos corsés remplaçant le café arabe teinté de cardamome.