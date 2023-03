Conseil de sécurité : ''le climat est une priorité'' Pedro Comissário Afonso

Les Émirats arabes unis, Malte, le Mozambique et la Suisse ont annoncé mardi une série d'engagements visant à promouvoir une approche systémique, réactive et fondée sur des données probantes en matière de climat, de paix et de sécurité au sein du Conseil de sécurité des Nations unies.

Les 15 engagements, qui couvrent une série de fonctions du Conseil, servent un objectif partagé par les pays, à savoir que le Conseil s'attaque aux risques et aux effets néfastes du changement climatique qui relèvent de son mandat de maintien de la paix et de la sécurité internationales.

"Il ne fait aucun doute que le changement climatique est le plus grand défi de notre époque. Il n'y a pas de véritable sécurité sans sécurité climatique. Le monde - et surtout le Conseil de sécurité - ne peut et ne doit pas détourner le regard", a déclaré l'ambassadrice Lana Nusseibeh, représentante permanente des Émirats arabes unis auprès de l'ONU.

"En tant que futur président de la COP28, nous unissons nos forces à celles de nos collègues ici présents pour faire avancer ce programme. Nous pensons que c'est essentiel pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales", a-t-elle ajouté.

Les engagements comprennent la convocation d'au moins une réunion du Conseil de sécurité sur le climat, la paix et la sécurité ; la mise en évidence de l'importance de soutenir des évaluations complètes des risques et des stratégies de gestion des risques ; l'invitation et le soutien de la participation de personnes ayant une expertise en matière de climat, de paix et de sécurité pour informer le Conseil ; l'effort d'intégrer un langage sur le climat, la paix et la sécurité dans les produits du Conseil ; et l'encouragement de toutes les opérations de paix de l'ONU à minimiser leur empreinte carbonique.