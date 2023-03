Le Maroc retrouve le Brésil, 25 ans après

Le Brésil est arrivé à Tanger au Maroc où la prestigieuse Seleçao disputera un match amical ce samedi face aux Lions de l'Atlas. C'est seulement la troisième confrontation entre les deux pays, 25 ans après la dernière.

Casemiro et ses partenaires ont été éliminés dès les quarts de finale du dernier Mondial au Qatar. Ils affronteront dans un stade Ibn Batouta plein à craquer, le Maroc de Walid Regragui, demi-finaliste de l'épreuve après une épopée unique à l'échelle du continent africain.

Les deux sélections ont une dynamique opposée et les Brésiliens se présenteront avec un effectif renouvelé.

A défaut des dribbles de Neymar blessé, les supporters marocains pourront admirer la toupie d'Antony.

Pour André, un des nouveaux joueurs appelés, "c'est le début d'un nouveau projet".

"Beaucoup de nouveaux joueurs donneront leurs vies sur le terrain pour répondre à ce nouveau défi, avance le milieu du fluminense. Ils voudront laisser une bonne impression. Peu importe qui sera sur le terrain, les internationaux ont tous le niveau Europe".

Ramon Menezes, sélectionneur par interim, fera le maximum pour présenter une équipe compétitive au stade Ibn Batouta.

Face à lui le Maroc de Walid Regragui devrait avoir fière allure puisque seuls 4 des héros du mondial seront absents : Badr Benoun, Selim Amallah, Ilias Chair et Yahya Jabrane.

Pour le reste, les cadres seront bel et bien là pour des retrouvailles bouillantes avec leur public.

C'est seulement la troisième fois de l’histoire que les deux sélections s'affrontent après un premier match en 1997 puis un second, un an plus tard, lors de la Coupe du monde en France.

A chaque fois, les Auriverde se sont imposés face à la bande à **Mustapha Hadji.**2-0 à Belém au Brésil en octobre 1997, sur un doublé tardif de Denilson puis 3-0 à Nantes en France en match de poule du Mondial avec des buts de Ronaldo, Rivaldo puis Bebeto.

Exempté des éliminatoires de la CAN 2023 en raison de la suspension du Zimbabwe par la FIFA, les Lions défieront une autre équipe sud-américaine, le Pérou, mardi prochain à Madrid en Espagne.