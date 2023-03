La première Fashion week d'Égypte se tiendra en mai au Caire

La première édition de la Fashion week de l'Egypte aura lieu en mai prochain, c'est au cours d'une conférence de presse mardi au Caire que le conseil égyptien de la mode et du design a dévoilé le contenu de cette semaine de la mode.

L'événement se tiendra au Musée égyptien de la capitale et avec les défilés de plusieurs stylistes locaux. La styliste américaine Juilie Matos, présidera l'organisation de cette fashion week.

"La première édition s'intitule "Le passé, le présent et l'avenir". Le passé parce que, bien sûr, nos créateurs doivent s'inspirer de notre culture, de notre héritage. Nous devons utiliser tous les matériaux dont nous disposons et qui sont utilisés depuis des milliers d'années. Le présent parce que nous vivons dans le présent et que nous sommes très conscients de ce qui se passe dans le monde, et l'avenir parce que nous savons où tout va, où nous devrions être dans quelques années" a expliqué Susan Sabet, fondatrice du Conseil égyptien de la mode et du design.

Selon Susan Sabet, fondatrice du Conseil égyptien de la mode et du design, il est grand temps que la culture égyptienne puisse s'internationaliser et ouvrir la voie à d'énormes débouchés pour les stylistes locaux. Un point de vue partagé par Paul Antaki.

"Nous pensons que c'est le bon moment pour dire aux gens qu'ici en Égypte, sans importation, vous pouvez vous habiller avec des produits égyptiens, des tissus égyptiens, des styles égyptiens, des designers égyptiens, tout est là, autour de vous. Pourquoi faut-il aller chercher des produits importés ? Pour moi, c'est exactement le bon moment" souligne Paul Antaki, fondateur du Conseil égyptien de la mode et du design.

Face à une situation économique, particulièrement difficile, les organisateurs de la Fashion week d'Egypte espèrent raviver l'appétit des Égyptiens pour les créations locales et encourager les stylistes.